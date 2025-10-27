La serie Monstruo. La historia de Ed Gein, tercera temporada de la antología de Netflix dedicada a célebres asesinos de la historia de Norteamérica que comenzó con Jeffrey Dahmer y continuó con los hermanos Menéndez, sigue su andadura de exito en la plataforma. Pero las acusaciones de hacer sensacionalismo con un caso en el que hubo víctimas reales persisten.

Producida por Ryan Murphy, creador de las anteriores y de American Horror Story, la serie relata las andaduras del carnicero de Planifield, que inspiró al personaje de Norman Bates en Psicosis y también las igualmente célebres El silencio de los corderos y La matanza de Texas. La serie convierte en ocasiones a Gein, interpretado por Charlie Hunnam, en un personaje capaz de alguna manera de ganarse los afectos del espectador y que finalmente se arrepiente de sus crímenes.

No obstante, un descendiente de los implicados, al menos de manera tangencial, ha criticado la "netflixicación" del dolor de este nuevo "true-crime". Se trata del tambien director de cine Osgood Perkins, precisamente hijo de Anthony Perkins -convertido también personaje y víctima simbólica del asesino- y tambien director de cine… de terror, con títulos de éxito como la reciente The Monkey o Gretel y Hansel.

"No la vería en un millón de años", dice tajante Perkins, hijo del intérprete de Norman Bates, retratado en la serie como un actor con miedo a desvelar su homosexualidad y que se ve seducido, y marcado de por vida, por la representación de Gein en la película de Hitchcock. En la realidad, Perkins llegó a someterse a terapias de conversión para revertir su condición

Joey Pollary como Anthony Perkins en Ed Gein | Netflix

"La cultura está siendo remodelada", explicó refiriendose a estos nuevos "jefes supremos". "Cada vez carece más de contexto, es la netflixización del dolor real", dijo el que está considerada una de las nuevas grandes voces del cine de terror actual, que criticó que se emborronen "las auténticas experiencias humanas y hechos reales" en pos de un "contenido glamouroso".

No está solo Perkins en sus críticas hacia la serie, que no obstante ha obtenido el éxito esperado e incluso continuará en una nueva temporada dedicada a Lizzie Borden. No obstante, el relato de las andanzas de Ed Gein, profanador de tumbas y asesino traumatizado por su madre que fue diagnosticado como demente y no pudo, por tanto, ser juzgado en un tribunal convencional, también ha seducido por su complejidad a la hora de analizar un mito vampirizado más tarde por la propia cultura.