'Entrepreneurs': la serie de Pantomima Full en Disney+ es un prodigio de mala leche

Las distintas manifestaciones de gilipollez contemporánea, imposibles por otro lado de evitar para el común de los mortales, llevan centrando los "sketches" por internet de Pantomima Full, el grupo cómico de Rober Bodegas y Alberto Casado, todos los viernes. Y tras convertir su mala baba semanal en una cita casi obligada, ahora su parodia de los clichés actuales da el salto a la ficción televisiva de la mano del director Álex de la Iglesia y la serie Entrepreneurs.

Estrenada en Disney+ a través de Hulu, la serie centra ahora sus miras en la hipocresía de esos empresarios del lenguaje inclusivo, frases de taza, mundo armónico y ecológico, que manifiestan todo tipo de conductas tóxicas y sociópatas cuando toca relacionarse con los demás seres humanos que, por alguna razón, habitan el coworking que patrocinan. Con el personaje de Aura Garrido como necesario contrapunto cómico, la serie muerde con ganas la condescendencia de estos niños de papá y la desconexión con la realidad de (¡novedad!) esas nuevas generaciones, repartiendo bofetadas a todos lados y a diestro y siniestro.

La serie, de hecho, muestra tal exuberancia de ideas para malmeter que, en ocasiones, se olvida de ese contrapunto humano que parece querer plantear en sus primeros compases: una lucha entre hermanos por la aprobación paterna y los distintos modelos de trabajo que cada uno de ellos, el responsable y el que no, abanderan. Bodegas y Casado, que además de interpretar a los dos amigachos protagonistas escriben la serie, tienen tantos chistes a costa de la desconexión con la realidad de sus personajes que en ocasiones perjudican a ese tercer puntal de realidad del triángulo laboral, la Julia Castellanos de Aura Garrido que trata de poner los puntos sobre las íes en el desastre.

Pero para qué quieres equilibrio cuando tienes un humor capaz de equiparar tu producto a series como The Office o Community, sit-com en lugares de trabajo y dos de las referencias clave que se manejan aquí, si acaso con un nivel de negrura algo superior. Entrepreneurs va a tope contra la hipocresia de esos empresarios modernos y otras manifestaciones de esa gilipollez contemporánea que decíamos arriba. En esta primera temporada da la impresión de disponer de chistes sin fin a costa de esa nueva ética laboral en la que la identidad y el cliché sustituye la ética y el trabajo, sumándose a Muertos S.L como la segunda gran comedia televisiva española ambientada en el ámbito laboral.

CEO's sin saber de qué, como dirían en la propia serie, capaz de parodiar tanto el precario mercado laboral actual como esas relaciones corporativas de vocabulario guay que utilizan para maquillarse, pero sobre todo, una ácida parodia de una serie de individuos imposibles pero extrañamente cercanos en el tiempo y el espacio al común de los mortales. Entrepreneurs se beneficia, por último, de un Álex de la Iglesia que sabe dar agilidad visual al verbo de los protagonistas, prestando el dinamismo de sus películas a la serie y colaborando a elevar el resultado cediendo todo el protagonismo autoral a Bodegas y Casado, pero a la vez dejando ver su mano en el empaquetado final.