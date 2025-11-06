'The Witcher' temporada 4 (Netflix) se viene abajo sin Henry Cavill

La cuarta temporada de The Witcher, la adaptación de Netflix de los célebres videojuegos y las novelas de Andrei Sapkowski, es la primera sin Henry Cavill, que prefirió abandonar el proyecto en favor de otras iniciativas. Se incorpora Liam Hemsworth como el mismo Geralt De Rivia, pero apenas puede frenar la impresión de que la serie, antaño una de las grandes apuestas de la compañía, se viene abajo poco a poco.

La primera temporada construía un mundo complejo con una narrativa confusa. La segunda trató de arreglar el entuerto, pero la tercera -con la marcha de Cavill, presuntamente descontento con la ruta seguida por la serie de Lauren Schmidt Hissrich para Netflix- no hace sino certificar el progresivo acta de defunción; las muchas promesas de la serie que se prometía el Juego de Tronos de Netflix no va a poder alcanzar.

The Witcher temporada 4 comienza rehaciendo algunas secuencias clave de las anteriores temporadas con Liam Hemsworth sustituyendo a Cavill. Algunos fans del segundo se lo tomarán a mal, pero peor es la desmayada ruta narrativa que ocupa toda la primera mitad de la temporada, pese a la incorporacion de Lawrence Fishburne.

En el vídeo para el canal @LDCultura de Libertad Digital y esRadio, Juanma González te relata el devenir de una serie que no está dejando contentos a los fans de la saga creada por Sapkowski ni los videojuegos de CD Projekt RED para distintas plataformas.