Clive Arrindell, 'el calvo de la Navidad', murió hace un año en el más absoluto anonimato

Se acaba de conocer, de manera fortuita, el fallecimiento hace un año del actor británico que protagonizó entre 1998 y 2005 los anuncios del sorteo de la lotería de Navidad, de nombre Clive Arrindell. El óbito se produjo en el verano de 2024. Sólo hemos podido saber que se encontraba delicado de salud, desesperanzado, sin trabajo desde 2018, aunque trataba de encontrar algún proyecto vinculado con las obras de Shakespeare.

Tenía setenta y cinco años y había nacido en Trinidad Tobago, aunque pasó la mayor parte de su vida en Londres, donde era muy apreciado en el West End, zona concurrida de teatros. Aparte de su actividad escénica Clive Arrindell fue también modelo de anuncios como el que empezábamos comentando cuando una agencia publicitaria lo eligió " el calvo de la lotería de Navidad". Un "spot" que lo convirtió en un personaje popular durante varias semanas, a partir de la campaña de 1998, que fue repitiéndose cada otoño en distintas cadenas de televisión en España hasta 2005.

Lo ayudaba un rostro amable que nos transmitía con su dulce mirada el sueño de convertirnos en favorecidos con la diosa Fortuna. Ese "spot" estaba muy bien conseguido porque la invitación a adquirir siquiera un décimo no se explicitaba de manera digamos descaradamente comercial. Con un fondo blanco, o el del Monasterio de El Escorial, que recordemos, Clive Arrindell, en primer plano, soplaba con su mano extendida ante la cámara, cual si la bolita de la suerte se dirigiera al telespectador anónimo. Imágenes que nos trasladaban a un paisaje de cuento de Charles Dickens. Una simpática sonrisa esbozaba el actor como rúbrica a su silencioso trabajo lleno de esperanza, de felicidad mientras se escuchaban las notas musicales llenas de nostalgia de la película "Doctor Zhivago".

La Administración Nacional de Loterías decidió en 2005 con la agencia publicitaria del anuncio no continuar el contrato, que el actor tenía firmado por cuatro años más. Imaginamos que Arrindell sería compensado convenientemente. Y ya no supimos más del emblemático calvo con quien cada 22 de diciembre nos las prometíamos felices. Salvo que en 2019 volvimos a contemplarlo, esta vez promocionando la marca Pescanova. Pero no era igual que con la lotería, aunque él cumpliera su labor ensalzando la compra de unos langostinos.

Lo perdimos definitivamente de vista, arrumbado entre los infinitos recuerdos de tantos anuncios que se consumen cada segundo en el televisor. El actor de la impecable calva firmaba autógrafos en Londres cuando por la calle lo sorprendían grupos de turistas españoles. Y en la prensa británica, como The Guardian, que ha publicó un obituario en su honor, era conocido como "The man in Black de la Lotería Española".

¡Trabajaba en algunas funciones de teatro. Conocido actor pero de condición modesta. Ignoramos si había formado una familia, pero sí sabemos que le afectaron mucho las muertes de dos sobrinos muy queridos. Un hombre bondadoso, que participó en uno de los capítulos de la serie The Crown, en la temporada de 2016. Con la singularidad de que no apareció con la cabeza rapada. ¿Era realmente calvo, usaba peluca, o en tal ocasión le había crecido el cabello? Sentimos no saber la respuesta.

¿Cómo es que acaba de saberse que se fue de este mundo hace exactamente un año y unos pocos meses? Gracias a un lotero de San Pedro del Pinatar (Murcia), que deseaba contactar con Clive Arrindell para un proyecto cultural relacionado con los sorteos. Tras una larga serie de indagaciones en Londres pudo enterarse por un amigo del actor esa noticia necrológica. Con el retraso mencionado.

A punto de que se divulgue el nuevo anuncio navideño del sorteo de diciembre, la faz del calvo que nos ilusionaba contemplar cada año quizás vuelva a la memoria de muchos.