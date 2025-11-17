Os ofrecemos la rueda de prensa de presentación de la serie El cuco de cristal, adaptación para Netflix de la célebre sexta novela del escritor Javier Castillo y tercera en una serie de temporadas que comenzaron con La chica de nieve y su secuela para la plataforma.

La protagonizada por, entre otros, Catalina Sopelana es un misterio rural independiente de los anteriores, donde la fórmula del misterio "a la Javier Castillo" en la plataforma de streaming se va perfeccionando.

El cuco de cristal narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante.

Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre.

La presentación de la serie, guiada por Christián Gálvez, incluyó a los actores Catalina Sopelana, Iván Massagué y Alfons Nieto, así como al escritor Javier Castillo y la directora de la serie, Laura Alvea. La serie El cuco de cristal consta de seis episodios ya disponibles íntegramente en Netflix.