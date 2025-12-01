Crítica de 'El Cuco de Cristal' (Netflix) y 'Yakarta' (Movistar), dos series españolas infravaloradas

En este nuevo vídeo del canal, Juanma González resume y comenta para @LDCultura dos series españolas muy distintas entre sí, el thriller El cuco de cristal de Netflix y Yakarta, disponible en Movistar. No te olvides de seguir en canal, dar "like" y dejarnos un comentario. Si das clic a la campanilla, te podremos avisar de la publicación de nuevos contenidos.

El cuco de cristal narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante. Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre.

Por otro lado, Yakarta es la historia de José Ramón Garrido (Javier Cámara), un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida. Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas. Pero Yakarta está muy lejos. Sobre todo para dos desconocidos como Joserra y Mar. Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia. Si es que llegan…