La quinta temporada y última de Stranger Things ha estrenado su Volumen 1, consistente en cuatro largos capítulos que han dividido a los fans. Todavía queda un Volumen 2 y el desenlace final el 1 de enero, pero aún así, Juanma González se lanza a la piscina en un nuevo vídeo del canal @LDCultura para contarte (sin spoilers) qué le han parecido estos episodios.

Por lo demás, Stranger Things -en virtud de un final que deja todo en el aire- sigue aún envuelta en un aura de teorías entre los fans. El enfrentamiento final con Vecna, antagonista cuya presencia redefinió la estructura de la serie en la cuarta temporada. Este villano dejó a Hawkins gravemente herido, y la grieta entre el mundo real y el paralelo amenaza con absorberlo todo.

La serie de los hermanos Duffer promete cerrar la historia iniciada en 2016 con el secuestro de Will Byers y la presentación del "Upside Down", así como dar cabida a, quizá, un buen número de spin-offs para que Netflix siga explotando la gallina de los huevos de oro.

En todo caso, y estés de acuerdo o no con el devenir de los capítulos, la quinta temporada de Stranger Things se perfila como un cierre épico que combina pérdida, suspense y esperanza, un final diseñado para honrar a los personajes y al público que los ha acompañado durante años.