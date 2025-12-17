Es Navidad y, con ello, la imperiosa necesidad de inyectar un poco de buen rollo en nuestras pantallas. Estas dos series valoradas por Juanma González para el canal @LoDeCultura de Youtube cumplen ese requisito de sobras, y eso que no se parecen en nada la una a la otra.

La primera, Chad Powers, es una comedia deportiva de esas que tanto gustan a los norteamericanos. Pero esa épica está vestida, y nunca mejor dicho, de humor. El personaje que encarna el actor de moda Glen Powell (Top Gun: Maverick, Cualquiera menos tú), cocreador de la serie junto a Michael Waldron (Loki), es un jugador de fútbol de élite caído en la más absoluta de las desgracias que decide hacer lo mismo que la señora Doubtfire: disfrazarse de otra persona para poder salir de nuevo al campo bajo otra identidad.

En Un hombre infiltrado, el personaje de Ted Danson cambia la residencia de ancianos de la primera temporada por una universidad, nuevo escenario de la investigación de esta segunda temporada. Solo que esta vez habrá cabida para algo de amor, aunque sea a costa de una sospechosa del caso que aquí interpreta la popular Mary Steenburgen. La serie está disponible en Netflix y sus episodios son igualmente breves, ideales para desconectar un rato.

