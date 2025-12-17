La serie anti-woke del año destroza al icono de la televisión progre: "Millonarias cabreadas que odian a los hombres"

El escaso aprecio de Taylor Sheridan, creador de Yellowstone, por el movimiento Me Too es sobradamente conocido y visible en sus series. Y su más reciente éxito, Landman, sobre extractores petrolíferos en Texas protagonizada por Billy Bob Thornton que en España puede verse en SkyShowtime, lo ha vuelto a demostrar.

El personaje de Thornton, Tommy Morris, es un alto ejecutivo petrolero que trata de defender los intereses de su empresa, ha lanzado una pulla a uno de los puntales de la televisión feminista norteamericana, el programa The View, que ha resonado en toda la prensa del país.

En el último episodio, el quinto de la segunda temporada, el personaje de Thornton mantiene una conversación telefónica con su padre, interpretado por Sam Elliot, y el primero le sugiere al segundo que se entretenga viendo The View, espacio de debate de actualidad femenino presentado por Whoopi Goldberg en la cadena ABC.

Cuando el anciano responde a su hijo que no sabe qué es The View, éste lo define como "un grupo de millonarias cabreadas quejándose de lo mucho que odian a los millonarios, a Trump, a los hombres, a ti, a mí y a todos los demás que les sacan de quicio. Es bastante divertido". Y después completa su definición: "No es divertido como un chiste, sino como un pedo en una iglesia. ¿Entiendes?".

La serie se ha convertido en un emblema de esa televisión de corte adulto y conservador que se opone a la visión "Woke" asociada a The View. Algo que se aplica tanto a cuestiones de género como a la de otro de los emblemas progresistas, el del cambio climático. En otras ocasiones, el show ha abundado en la huella de carbono de la fabricación de baterías de los Tesla, frente a la gasolina de los convencionales motores de combustión.