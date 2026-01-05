Stranger Things terminó el pasado 1 de enero con un capítulo especial de más de dos horas que, naturalmente, no ha dejado a todos los fans contentos. Y es que, aunque el desenlace emocional que los hermanos Duffer han ofrecido a todos los personajes, sobre todo al de Once (Millie Bobby Brown) ha roto el corazón a muchos seguidores, que insisten en que quedaría otro capítulo adicional que, según teorías, se estrenaría de manera secreta el 7 de enero.

La teoría, denominada "conformity Gate" ha ido ganando tracción en X y otras redes a lo largo de los días. Para muchos no es más que un ejercicio de los fans más acérrimos y conspiranoicos de la serie paranormal de Netflix, todo un emblema cultural que, como era de esperar, no ha convencido a todos en su desenlace.

Estos seguidores señalan cabos sueltos a lo largo de la quinta y última temporada y los atribuyen no a la torpeza o al olvido, sino a la existencia de minutos adicionales -algunos señalan incluso un capítulo o temporada entero- que estaría por estrenarse de manera sorpresiva.

La ambigüedad del destino de Once y ese relato final en el que se nos permite entrever el destino final de los protagonistas a través de la imaginación de uno de ellos quedaría, por tanto, solucionada por estos seguidores que no soportan el juego entre realidad y ficción que se nos propone en esos últimos minutos.

A growing conspiracy among some Stranger Things fans is that the finale is actually an illusion created by Vecna, and that the true ending will be released in a secret Episode 9. pic.twitter.com/ilTuh5u3dZ — Stranger Things Memes (@SThingsMeme) January 5, 2026

De ese modo señalan detalles como que en la graduación de los protagonistas vemos al público con la misma pose que caracteriza a Vecna, con las manos entrelazadas. Además, critican que las togas de los graduados sean naranjas, un detalle extraño y poco habitual. Todo apunta a una ficción artificial como las que creaba el villano Vecna, que mantendría atrapados a los protagonistas en una suerte de realidad alternativa.

Que toda la sección final del capítulo es una mentira creada por el malo de la función, se refuerza también en la existencia de unos carteles de salida ("Exit") en la resolución de las historias de amor, o las muchísimas elipsis y olvidos, premeditados o no, que afectan a personajes de la trama. Personajes que se comportarían de manera distinta, además, en ese epílogo que sucede meses después a la gran huída del mundo del Revés en el que, también, se puede observar la desaparición de las cicatrices permanentes en alguna de las actrices como Cara Buono (la Sra. Wheeler).

GUYS ITS REAL GET BACK ON THE FUCKING BUS #conformitygate pic.twitter.com/HEX3rV1VXe — clarke | ǝʞɹɐlɔ (@MAYFlELDSMAX) January 4, 2026

¿Ejercicio de fans disconformes o campaña publicitaria viral? En todo caso el "conformity Gate" va más lejos sugiriendo la formación de palabras clave en diversos momentos, como ese de los libros del juego de rol de Dragones y Mazmorras con los nombres de los protagonistas en el lomo, o con la numeración y registro de los capítulos. Todo para apoyar la tesis de que Once no murió realmente en el último momento y que todo forma parte de una ilusión, ya sea creada por Kali -como sugiere Mike- o por Henry, que más tarde se convertiría en la entidad Vecna.