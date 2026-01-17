El año 2026 empieza fuerte en cuanto a series, tanto nuevas como continuaciones. A continuación repasamos las principales que llegan en enero.

Fin de Stranger Things y Machos Alfa – Netflix

El día 1 de enero Netflix lanzó el último episodio de la quinta temporada de Stranger Things, poniendo fin a una de las series más populares de la plataforma. Pero el gigante del entretenimiento no será lo único que nos traiga este mes, también cuenta con varias series ya disponibles, como la cuarta temporada de Machos Alfa. En esta ocasión los machos deciden que la mejor manera de afrontar la crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción.

Él y Ella – Netflix

Desde el pasado 8 de enero también podemos ver en Netflix la nueva miniserie Él y ella, un thriller protagonizado por Jon Bernthal y Tessa Thompson. Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él y la de ella, lo que significa que siempre hay alguien que miente.

'Él y ella'.

El Zorro – AMC+

El mítico personaje vuelve, esta vez a AMC+. A pesar de contar con muchas versiones distintas, el Zorro regresó interpretado por otro actor, el francés ganador del Oscar Jean Dujardin (The Artist). Esta adaptación moderna promete cautivar al público con una nueva visión del justiciero enmascarado. ¿Conseguirá que olvidemos la mítica interpretación de Antonio Banderas?

La serie, creada por Benjamin Charbit y Noé Debré, reinterpreta la leyenda de Don Diego de la Vega, donde compagina su doble identidad como alcalde de Los Ángeles y defensor de la justicia. En esta nueva interpretación del clásico, Don Diego de la Vega ha dejado atrás su pasado como Zorro y ha optado por luchar por el bienestar de su ciudad desde la política. Sin embargo, al descubrir una creciente red de corrupción y abusos de poder, se verá obligado a volver a enfundarse la máscara y la capa para combatir el crimen desde las sombras. Pero su doble vida no será fácil de llevar y pondrá en peligro su matrimonio con Gabriella (Audrey Dana), quien ignora su secreto. Serie de ocho episodios de 45 minutos.

The Pitt – HBO Max

HBO Max estrenó el pasado 9 de enero la segunda temporada de The Pitt, la serie dramática ganadora del EMMY en 2025. La segunda temporada la acción transcurre durante un único y extenuante turno de 15 horas en el Hospital. El día elegido es el 4 de julio, lo que garantiza un flujo constante de emergencias relacionadas con fuegos artificiales, accidentes por alcohol y casos de agotamiento por calor.

El Turco – Movistar Plus+

El pasado 15 de enero, Movistar Plus+ estrenó, El Turco. Protagonizada por Can Yaman, la serie se basa en una novela histórica, mezclando hechos reales con leyendas, donde un oficial de inteligencia es herido y traicionado durante el segundo asedio de Viena en 1683. Es rescatado por los habitantes de Moena, un pequeño pueblo en los Alpes italianos. Allí comienza una nueva vida, pero pronto se convierte en el líder de una revuelta campesina contra los señores feudales que oprimen a la región. Los habitantes del pueblo terminan apodándolo El Turco.

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, nos cuentan además cómo es Wonder Man (Disney+), la nueva serie del universo de Marvel; la miniserie Agatha Christie: Las siete esferas en Netflix; la primera parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton en Netflix; la segunda temporada de Marbella. Expediente judicial en Movistar Plus; la serie Padre no hay más que uno en Atresplayer; y El Robo en Prime Video.

