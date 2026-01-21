El Moncloa ¿dígame? producido para mayor gloria del presidente Sánchez ha acabado refugiándose en Movistar.

Un documental estructurado en cuatro estaciones y cuatro capítulos grabado hace tres años y que aún así tardó varios meses en ofrecerse al público. Cuando lo hizo no fue en una plataforma o servicio de streaming, sino en el apartado de suscriptores de pago del diario El País en octubre de 2024.

Su desembarco actual se produce tras su discreto paso por Prisa y en la plataforma de Telefónica, compañía cuyo máximo accionista es el Estado. Movistar se ha hecho con los derechos después de que éste fuera rechazado en su momento, cuando sus capítulos fueron ofrecidos al mejor postor por streaming.

Producido por Secuoya y The Pool, la filmación datada en 2023, antes del calvario judicial por varios frentes de Sánchez, narra el día a día del presidente y el trabajo de todos los empleados de La Moncloa. El documental recibió, naturalmente, la bendición de las subvenciones, con hasta un total de 20,69 millones de euros procedentes de 14 avales de financiación entregados en abril de 2020 y junio de 2021.

Personal de seguridad y servicio, el nutrido grupo de asesores, ministros y por supuesto Begoña Gómez se dejan ver en un lavado de cara a Sánchez que fue ofrecido a las grandes plataformas e incluso a TVE, sin ningún éxito. El muy promocionado documental a mayor gloria del socialista acabó, pese a la nutrida prensa que traía, estrenándose de manera más que discreta en el servicio de suscriptores de pago de El País.

Naturalmente, Moncloa. Cuatro Estaciones no ofrece ni un atisbo de los muchos momentos polémicos y acusaciones llegadas desde varios frentes a Moncloa. Las cuatro estaciones de Pedro Sánchez muestran los intentos del presidente de bajar el precio de la luz o la organización de la Cumbre de la OTAN en la capital.

Tal y como ha señalado El Confidencial, la productora The Pool tiene como socio a Andrés Varela Entrecanales, empresario que forma de una sociedad cercana a Moncloa y accionista del grupo Prisa, Global Alconaba, cerrando el círculo de influencias de su confección.