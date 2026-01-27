SERIEMENTE
Así cerró el año Netflix: las 10 series más vistas de la segunda mitad de 2025
Te ofrecemos un rápido vistazo a las series con más visionados en Netflix desde julio a diciembre de 2025 incluidos. La lista incluye novedades pero también anteriores temporadas de grandes éxitos imperecederos.
10. Stranger Things Temporada 2 (45 millones)
La lista cierra con, de nuevo, Stranger Things, esta vez su temporada 2 estrenada en... ¡2017!, y una de las peor valoradas por los espectadores. Pero también aquella en la que los Duffer, conscientes del éxito entre manos, crearon el famoso "azotamentes" y empezaron a construir mitología en torno a la serie.
9. Ms. Rachel (47 millones)
Serie interactiva infantil que demuestra el alcance de este tipo de productos. Esta Youtuber y educadora estadounidense encanta a los más pequeños y sus cuatro episodios recopilatorios estrenados en enero del año pasado han arrasado.
8. Miércoles Temporada 1 (47 millones)
Sí, otra vez Miércoles. Con motivo del estreno de la segunda entrega los abundantes fans adolescentes del personaje de Jenna Ortega decidieron recuperar la primera temporada para no perderse nada de los conflictos de la nueva.
7. Sean Combs. Ajuste de Cuentas (51 millones)
La serie documental narra la carrera, ascenso y caída incluidos, del rapero y su imperio Bad Boy, a lo largo de varias décadas. Una figura polémica que aborda música, crimen y drogas con el mismo entusiasmo y, quizá, más cercano al “true crime" que al retrato psicológico.
6. Monstruo: la historia de Ed Gein (56 millones)
La serie del inefable Ryan Murphy aborda al psicópáta norteamericano en clave de biopic siniestro y convencional, pero también de manera atenta a su repercusión posterior en cine. Charlie Hunnam ha dado el do de pecho interpretativo, y ya forma parte de la cuadrilla del legendario productor televisivo.
5. Stranger Things 1 (56 millones)
Los espectadores quisieron ponerse al día, o mejor dicho, repasar, y acudieron corriendo a la primera temporada antes y durante (y después) del estreno de la quinta y última a finales de año. Mucho ha cambiado en la serie, desde el presupuesto hasta las caras de los protagonistas, a lo largo de la última década.
4. El Juego del Calamar Temporada 3 (79 millones)
El desenlace de El Juego del Calamar, la antaño serie más vista de Netflix, dejó un poso agridulce en los fans y la crítica. Pero antes de franquiciarse en distintas secuelas y países pudimos conocer el desenlace de la matriz coreana erigiéndose como un éxito más que notable.
3. Indomable (93 millones)
Quizá una de las pocas series de ficción de nueva factura en la lista, el misterio ambientado en el parque nacional Yosemite que protagoniza el agente Eric Bana fue concebida como miniserie, pero su amplísima aceptación le ha valido la renovación para una segunda temporada.
9. Stranger Things 5 (94 millones)
No podía faltar la última entrega de Stranger Things, que pese a su inevitablemente divisivo final ha cerrado casi completamente la historia de Once... hasta que los Duffer y Mille Bobbie Brown decidan que es necesario para sus carreras retornar a ella. Extraordinarios 94 millones y sumando, pero eso sí, no el primer puesto.
1. Miércoles, temporada 2 (124 millones)
Y Miércoles Addams robó el primer puesto a Stranger Things, confirmándose como la nueva serie favorita de los espectadores de Netflix. Dividida en dos partes el pasado verano para mayor impacto, la nueva temporada aportó nuevos misterios, más estética Tim Burton y medios visuales y más presencia de Catherine Zeta-Jones.