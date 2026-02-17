La serie Salvador, cuyos ocho capítulos están disponibles por entero en Netflix, arrasa en la plataforma entre el público nacional. Este thriller español dirigido por Daniel Calparsoro y protagonizado por Luis Tosar sigue los pasos de un humilde médico que se interna en las profundidades de un grupo de extrema derecha para resolver cuestiones relativas a su hija.

La serie tiene una factura excelente, como te indica Juanma González en la videocrítica, pero a la vez un tono afectado que, pese a la gravedad del asunto tratado, puede resultar agotador. Es, en todo caso, una opinión más en el magma de críticas y comentarios en torno a esta serie que lleva varios días acomodada en el número uno de la plataforma.

También te ofrecemos, en este particular dos por uno, el comentario sobre Unfamiliar, una serie de espías alemana disponible también en Netflix y que supone una agradable sorpresa. Porque, sin inventar la rueda, se trata de una intriga bien resuelta que recuerda (pero no demasiado) a la serie The Americans y ofrece una trama desarrollada metódicamente pero a la que no le falta acción.

En este vídeo del canal @LDCultura de Libertad Digital y esRadio te ofrecemos nuestra crítica de estas dos series disponibles en la misma plataforma, Netflix, y del mismo género en distintas variedades, thriller, aunque eso sí en ubicaciones europeas muy distintas: de Madrid a Berlín.

