Te presentamos dos series muy distintas pero con algo en común: son thrillers en distintas variedades (pero con preferencia hacia el espionaje) que puedes ver actualmente en plataformas. La primera, El Robo, presenta a Sophie Turner muy lejos de Juego de Tronos y Sansa Stark, pero en la misma plataforma -Prime Video- para la que próximamente protagonizará la nueva versión de Tomb Raider en el papel de Lara Croft.

El segundo es The Copenhagen Test, protagonizado por el actor de Marvel Simu Liu y la actriz Melissa Barrera, de las dos últimas entregas de Scream. Un espia norteamericano se ve envuelto en una trama que le lleva a dudar de las mismas fronteras de la realidad, por no hablar de su propio pasado. Está disponible en SkyShowtime.En el vídeo del canal @LDCultura, Juanma González te cuenta su opinión sobre ambas series disponibles ya. No te olvides de dejar tu like, tu comentario y seguir el canal (dando a la campanilla para ser avisado de próximas actualizaciones).

Con 6 episodios en su primera temporada, la trama de El Robo combina acción, tensión y giros narrativos alrededor de un atraco financiero que sacude las oficinas de una firma de inversión. La historia sigue a Zara Dunne, una trabajadora común de una importante firma bancaria cuya jornada da un giro cuando un grupo de ladrones armados irrumpe en el edificio y la obliga, junto a su amigo Luke, a colaborar en un plan para desviar miles de millones de libras de los fondos de pensiones de clientes corrientes. Pero no todo es lo que parece...

En cuanto a los ocho episodios de The Copenhagen Test, sigue a Alexander Hale, un analista de inteligencia estadounidense de primera generación interpretado por Simu Liu. Hale descubre que su cerebro ha sido hackeado, lo que permite a otras personas ver y escuchar todo lo que él percibe. Para encontrar a los responsables y demostrar su lealtad, Alexander debe actuar como si no supiera lo que ocurre mientras su propia agencia, llamada The Orphanage, crea escenarios cada vez más complejos que ponen en duda qué es real y qué no.