Escondiendo un asesinato en República Dominicana y una amenaza en Barcelona: todas las series de marzo

El mes de marzo, en materia de series, está marcado por regresos esperados y estrenos que prometen agitar el panorama del entretenimiento audiovisual. SY Cinema repasa para esCine lo más destacado de este mes en esRadio. Al final de la noticia pueden encontrar el calendario completo con todos los estrenos de marzo.

Cowboy y Navy SEAL

La primera gran apuesta es Marshals: Una historia de Yellowstone, una nueva incursión en el universo de Yellowstone. Disponible en SkyShowtime, la serie funciona como un spin-off donde Kayce Dutton se une a una unidad de élite de los US Marshals, donde combina sus habilidades de cowboy con las de Navy SEAL para impartir justicia en Montana. Él y sus compañeros de equipo deben encontrar el equilibrio entre el alto precio psicológico que conlleva servir como última línea de defensa en la guerra que la zona libra contra la violencia y su deber con sus familias.

'Marshals: Una historia de Yellowstone'

El fin de los colonos

El 7 de marzo marca un hito para los seguidores de Outlander ya que llega su final. La nueva temporada se estrena el 7 de marzo en Movistar Plus+ y será la última, poniendo un punto final a la serie después de ocho temporadas.

En un total de 10 episodios, Jamie y Claire regresan al cerro Fraser tras dejar atrás la Guerra de Independencia; allí se encuentran con nuevos colonos y con los cambios que su comunidad ha experimentado durante los años en los que estuvieron ausentes luchando por la causa americana. Los Fraser pronto descubren que dejar la guerra atrás no es tan fácil como ellos creían y se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, más importante aún, qué sacrificarían por permanecer juntos.

'Outlander', temporada 8.

Steve Carell vuelve a la universidad

Rooster, la nueva serie original de HBO Max que protagoniza Steve Carell en su regreso más esperado a la pequeña pantalla. Es una comedia ambientada en un campus universitario que gira en torno a la compleja relación entre un escritor y su hija, ofreciendo una visión mordaz y profundamente humana sobre las jerarquías académicas y las segundas oportunidades. Se estrena el 9 de marzo en la plataforma y tendrá un total de 10 episodios que se emitirán semanalmente.

Los piratas más famosos

La plataforma Netflix no se queda atrás y estrena el 10 de marzo la segunda temporada de One Piece. Tras el éxito sin precedentes de su versión live-action, la tripulación pirata más famosa del mundo pone rumbo al legendario Grand Line. Esta nueva etapa promete territorios asombrosos y peligros inéditos en la búsqueda del One Piece, consolidando la serie como uno de los fenómenos globales más rentables y queridos por la crítica y el público joven.

'One Piece', temporada 2.

Thriller psicológico

En el ámbito de la producción española, destaca Esa noche, una miniserie de seis episodios que llega a Netflix el 13 de marzo. Protagonizada por Paula Usero, Claudia Salas y Clara Galle, este thriller psicológico arranca con un accidente fortuito en la República Dominicana. El dilema moral surge cuando tres hermanas deben decidir hasta dónde llegar para protegerse de la cárcel tras un atropello mortal. Es una reflexión sobre la lealtad familiar y los límites que estamos dispuestos a cruzar cuando el miedo se apodera de la razón.

Suspense tecnológico

Ese mismo día, Prime Video lanza Day One, un relato de suspense tecnológico encabezado por Álex González. La acción se sitúa en Barcelona, coincidiendo con el Mobile World Congress, donde un prodigio de la informática debe enfrentarse a una amenaza global que pone en jaque la seguridad del mundo moderno. La serie explora el pasado del protagonista y los peligros de un mundo hiperconectado donde la tecnología puede ser tanto una herramienta de progreso como un arma de destrucción masiva.

Un regreso muy esperado

Para los nostálgicos de la comedia de culto, HBO recupera The Comeback el 23 de marzo. Lisa Kudrow vuelve a encarnar a Valerie Cherish en esta tercera temporada que utiliza el formato de falso documental o mockumentary. Veinte años después de su estreno original, la serie sigue explorando las miserias y grandezas de la fama en Hollywood, ofreciendo una crítica feroz pero divertida a la industria del espectáculo y la obsesión por la relevancia pública.

'The Comeback', temporada 3.

El secuestro de un jugador

Finalmente, el 26 de marzo llega a Movistar Plus+ la miniserie Por cien millones, que reconstruye uno de los episodios más mediáticos de la historia de España: el secuestro de Enrique Castro Quini en 1981. Protagonizada por Raúl Arévalo con un relato fiel a los hechos reales, la serie narra cómo tres mecánicos desesperados capturaron al astro del Fútbol Club Barcelona.

'Por cien millones'.

Universo Marvel

El universo Marvel también tiene su espacio con Daredevil: Born Again en Disney+ el 25 de marzo. En esta segunda temporada del reinicio del héroe, Matt Murdock debe lidiar con un panorama político hostil donde Wilson Fisk ejerce como alcalde. La aparición de Jessica Jones añade un atractivo extra a una producción que busca recuperar el tono oscuro y adulto que hizo destacar al personaje en el pasado, centrándose en la lucha por la justicia social y la supervivencia en la Cocina del Infierno.

Pincha en el audio para descubrir todos los tráilers y detalles sin spoilers.

Calendario de todas las series que se estrenan en marzo en las plataformas:

2 de marzo de 2026

Marshals: Una historia de Yellowstone (SkyShowtime)

DTF St. Louis (HBO Max)

Riot Women (Movistar Plus+)

El beso de la sirena (Prime Video)

3 de marzo de 2026

High Country (Movistar Plus+ y Tivify)

Atrapadas en Bolivia (Tivify y Sundance TV)

Los trucos del cerebro (Movistar Plus+)

The Hack (Filmin)

4 de marzo de 2026

Furtivo (Apple TV)

El joven Sherlock (Prime Video)

DOC (Netflix)

5 de marzo de 2026

Vladimir (Netflix)

Una amistad, un asesinato (Netflix)

6 de marzo de 2026

Boston Blue (Star Channel Fox)

El infierno de las mujeres (HBO Max)

Novio a la carta (Netflix)

Los dinosaurios (Netflix)

El asesino de TikTok (Netflix)

Ni una menos (Movistar Plus+)

La luz que aún nos guía (Netflix)

Hola, clase (Netflix)

7 de marzo de 2026

Outlander T8 (Movistar Plus+ y Netflix)

Girl from Nowhere: The Reset (Netflix)

Beastars T2 (Netflix)

9 de marzo de 2026

Rooster (HBO Max)

Patience T2 (Movistar Plus+ y Atresplayer)

Sesame Street T2 (Netflix)

10 de marzo de 2026

One Piece: Rumbo a la Grand Line (Netflix)

11 de marzo de 2026

Scarpetta (Prime Video)

Solar Opposites T6 (Netflix y Disney+)

Empatía (Movistar Plus+)

12 de marzo de 2026

Prometea (Promethea) (SyFy)

Un lugar para soñar (Virgin River) T7 (Netflix)

13 de marzo de 2026

Twisted Yoga (Apple TV)

Mira: Life After Divorce (HBO Max)

Day One (Prime Video)

La oficina (Prime Video)

Esa noche (Netflix)

Seducción fatal T3 (Netflix)

Dinastía: Los Murdoch (Netflix)

15 de marzo de 2026

Entre tierras T2 (Netflix y Atresplayer)

17 de marzo de 2026

Los misterios de Brokenwood T11 (Filmin)

Los que sobrevivieron (Movistar Plus+)

18 de marzo de 2026

Invencible T4 (Prime Video)

Mujeres imperfectas (Apple TV)

Emergencia radioactiva (Netflix)

La primera vez T4 (Netflix)

Furias T2 (Netflix)

19 de marzo de 2026

Sanctuary, historia de una bruja T2 (AMC+ y Prime Video)

JoJo’s Bizarre Adventure. Parte 7: Steel Ball Run (Netflix)

Beauty in Black T2 - Parte 2 (Netflix)

20 de marzo de 2026

Deadloch T2 (Prime Video)

Wonder Pets en la ciudad T2 (Apple TV)

Ted T2 (SkyShowtime)

Amor animal (Prime Video)

El Jurado (Prime Video)

23 de marzo de 2026

The Comeback T3 (HBO Max)

Lucky Luke (Disney+)

24 de marzo de 2026

Daredevil: Born Again T2 (Disney+)

La mujer danesa (Filmin)

25 de marzo de 2026

Scrubs T10 (Disney+)

Bait (Prime Video)

Los rompecorazones T3 (Netflix)

Homicidio: Nueva York T2 (Netflix)

26 de marzo de 2026

Irish Blood (AMC)

Veronika T3 (SkyShowtime)

Por cien millones (Movistar Plus+)

Harry Hole (Netflix)

Algo terrible está a punto de suceder (Netflix)

27 de marzo de 2026

Para toda la humanidad T5 (Apple TV)

Privilegios (HBO Max)

La casa de David T2 (Prime Video)

31 de marzo de 2026