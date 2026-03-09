¿Te has fijado en la gran cantidad de series de detectives "clásicas" que hay en Prime Video? Nosotros sí, y por eso le hemos dedicado un pequeño vídeo a este formato que tan bien funciona en la plataforma con todas sus variantes: desde la cabezonería de Bosch a la fuerza bruta de Reacher, pasando por las tramas sociales de Cross y la inteligencia del joven Sherlock Holmes...

En compañía de Juanma González hacemos un repaso para @LDCultura de lo que significan estas series, de si realmente representan un refugio para todos los espectadores que buscan figuras heroicas y si hay alguna que ha fallado en el camino.

Todo esto a colación del estreno de una de ellas, El joven Sherlock, una versión juvenil del famoso detective de Arthur Conan Doyle pasado por el filtro del cineasta Guy Ritchie sobre los orígenes del famoso detective. En esta historia, Sherlock tiene 19 años y estudia en la Universidad de Oxford. Su vida cambia cuando se ve implicado en un asesinato misterioso que nadie más logra resolver. A partir de ahí comienza su primera gran investigación, en la que usa su inteligencia y capacidad de observación para descubrir una conspiración mucho más grande de lo que imaginaba.

El universo Bosch se completó hace pocos meses con Ballard, que tendrá más temporadas. Se trata de una serie policial centrada en la detective Renée Ballard, quien dirige una unidad especial dedicada a investigar casos antiguos que nunca se resolvieron. Un personaje salido de la imaginación del escritor Michael Connelly y que en su versión televisiva interpreta Maggie Q, con destacadas apariciones del elenco de Bosch.

Pero ellos no son los únicos: te hablamos de Reacher y de Cross, que recientemente estrenó su segunda temporada a razón de un episodio semanal.