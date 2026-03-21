Muere Nicholas Brendon a los 54 años, el entrañable Xander de 'Buffy, Cazavampiros'

Nicholas Brendon, que interpretó al entrañable Xander en las siete temporadas de la serie Buffy, Cazavampiros, ha fallecido a los 54 años mientras dormía. La familia del actor publicó un comunicado confirmando el fallecimiento de Brendon el viernes "por causas naturales".

El reparto de la conocida serie de comedia y terror que sedujo al público joven de los noventa ha reaccionado en redes sociales al fallecimiento. Alyson Hannigan, que interpretó a Willow, desveló una amistad mantenida durante años: "Mi dulce Nicky, gracias por tantos años de risas, amor y Dodgers". Emma Caulfield, que hacía las veces de la villana devenida prometida de su personaje, Anya, compartió un vídeo con el actor en Instagram.

Precisamente un piloto concebido a modo de remake de la serie fue descartado esta semana por la compañía Hulu. En el mismo estaba implicada la protagonista Sarah Michelle Gellar y la directora nominada al Oscar Chloé Zhao, y había previsión de convocar a los protagonistas de la serie original para hacer apariciones. La presencia de Brendon no estaba confirmada por sus problemas de salud mental e historial con la justicia.

Nacido en 1971 en Los Ángeles, Brendon utilizó la actuación para controlar su tartamudez. Tenía un hermano gemelo que también intervino ocasionalmente en la serie. Su biografía está llena de altibajos con las drogas y el alcohol, y también con otras condiciones médicas como un defecto cardíaco congénito que ya le había provocado un infarto, además del síndrome de la cola de caballo.

We are heartbroken to share the passing of our brother and son, Nicholas Brendon. He passed in his sleep of natural causes. pic.twitter.com/DqVQfVL8Xk — Nicholas Brendon (@NicholasBrendon) March 21, 2026

Fue detenido en 2010 por vandalismo y resistencia a la autoridad, y en 2014 por daños materiales en Boise, Idaho. El mismo Nicholas Brendon habló largo y tendido en televisión de sus adicciones y su lucha constante por superarlas.

En la actualidad, el actor, que también colaboró en más de una decena de capítulos de la serie Mentes Criminales y varias películas de género fantástico, encontró consuelo en el arte y la pintura. "Era apasionado, sensible y tenía una motivación inagotable para crear. Quienes lo conocieron de verdad entendieron que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era", explica su familia en el comunicado.