Muere a los 51 años la actriz Carrie Anne Fleming, rostro de 'Supernatural' e 'iZombie'

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, reconocida por sus participaciones en las series iZombie y Supernatural, ha fallecido a los 51 años, según informó Variety.

La intérprete murió el 26 de febrero en Sidney, en la provincia de Columbia Británica (Canadá), a causa de complicaciones relacionadas con un cáncer de mama. La noticia fue confirmada a la revista por su compañero en Supernatural, Jim Beaver.

Se trata de un fin de semana negro en el currículo de Hollywood, que en apenas unas horas ha visto los decesos del actor Chuck Norris a los 86 años, y de manera igualmente inesperada pero también prematura, el director de cine de terror Jaimie Blanks yel actor de la serie Buffy, cazavampiros, Nicholas Brendon.

A lo largo de más de treinta años de trayectoria en cine y televisión, Fleming construyó una sólida carrera. Entre sus trabajos más destacados se encuentra su papel como Karen Singer en Supernatural (2005-2020), donde daba vida a la esposa de Bobby Singer, así como su personaje recurrente de Candy Baker en iZombie (2015-2019).

Además, participó en numerosas producciones televisivas como Smallville, Supergirl y The L Word, y en películas como Good Luck Chuck y Married Life.

Fleming inició su carrera en la década de los noventa y se consolidó como una presencia habitual en la televisión, especialmente en el género fantástico. Le sobrevive una hija.