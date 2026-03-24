A lo mejor One Piece es ahora mismo la mejor pieza de ficción de Netflix. O al menos la más irracionalmente viva, la que pulsa los botones de un dibujo animado capaz de seducir al más exigente fandom imaginable, el del manga de Eiichirō Oda (que ha dado su bendición al producto) y el eterno anime que se prolonga ya 20 temporadas. La serie, que acaba de estrenar los ocho capítulos de su demorada segunda temporada, sintoniza esa energía juvenil que Netflix sabe canalizar también a través de historias como la ya extinta Stranger Things. Se fue Eleven, pero bienvenidos **Luffy**, Nami y compañía, coloridos personajes en los que, por una vez, la variedad racial que impone el código de Netflix está sobradamente justificada: ellos son la pura encarnación de un dibujo animado.

Y eso es realmente One Piece, el live action de la plataforma: un anime en pantalla que ha optado por respetar los dibujos locos, grotescos de Oda con personajes, y actores, que se mueven y actúan como un dibujo. Netflix, que no logró resultados con Cowboy Bebop y alguna otra adaptación previa, ha conseguido en One Piece un nivel de excelencia técnica y narrativa (aquí, sin presumir de nada como los Duffer en Stranger Things, cada capítulo se siente como un arco narrativo del manga o incluso una película) sin parangón.

Aquí, por cierto, te ofrecemos en vídeo la valoración de la primera temporada de la serie, estrenada hace dos años:



Lo que hace One Piece y perfecciona en esta segunda entrega recién estrenada sucede a través de la pura armonía de lo extraño. Luffy, encarnado por el mexicano Iñaki Godoy, capta la ingenuidad casi insufrible del personaje original, que no es muy diferente del afán de lucha que movía a Son Goku en la no menos mítica Dragon Ball. Simple y resolutivo, su inconsciencia e idealismo inspira un relato de aventuras que nunca, hasta el momento, ha cedido al tradicional empuje del folletín sentimental que una serie de televisión suele pedir a gritos para fidelizar a la audiencia.

One Piece es, por eso y perdón por la reiteración, la pieza de aventuras más pura y limpia que hemos visto recientemente. Es ambiciosa en lo visual, arriesgada en una puesta en escena tan colorida como esperpéntica (los ángulos de cámara a menudo buscan el de una viñeta), y absolutamente constante e histérica búsqueda de momentos emocionales o culminantes. Tiene la energía de un niño hiperactivo que busca puro y blanco entretenimiento.

Una vez alabado Iñaki Godoy, queda un casting de nuevas caras cada vez más complementadas por secundarios veteranos. La fotogenia de Emily Rudd representa la pura e ingenua seducción de un anime, y la banda sonora de Sonya Belousova y Giona Ostinelli pide a gritos su salto a las producciones de clase A: sus composiciones para la primera y esta segunda temporada no hacen ascos a los mejores momentos de Hans Zimmer para la saga Piratas del Caribe (impagable la adaptación a ópera del precioso tema que cerró la primera temporada, My Sails Are Set, para esta segunda).

Este es el tráiler de la segunda temporada que estamos comentando:

No hay política, solo aventura, en una serie juvenil que quizá es la mejor adaptación a imagen real de un dibujo que recordamos algunos desde tiempos de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. Probablemente estamos exagerando, pero todo sea por huir de la insufrible mediocridad de la realidad y otras ficciones de streaming a través de maravillas como One Piece.