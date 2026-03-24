Un delirante vídeo de Alexandra Paul (Los vigilantes de la playa) robando perros arrasa internet

La actriz Alexandra Paul, de 62 años y conocida por su papel de Stephanie en la serie Los vigilantes de la playa, fue arrestada por robar un perro beagle en un criadero de perros y centro de investigación científica en Wisconsin.

La actriz fue arrestada por allanamiento de morada y entrada ilegal en propiedad privada, junto con otras 20 personas aproximadamente, por irrumpir en Ridglan Farms y robar una veintena de perros.

"Animamos a quienes tengan inquietudes sobre el bienestar animal o las prácticas de investigación a que se comuniquen por vías legales y constructiva, dijo tras la detención el sheriff del condado de Dane, Kalvin Barrett.

ALERT: Baywatch star Alexandra Paul arrested in a beagle heist at a large dog breeder and scientific research facility in Wisconsin. Alexandra Paul, 62, was arrested for trespassing, along with approximately 20 other people, for breaking into Ridglan Farms. Dane County Sheriff… pic.twitter.com/w7XShj0uOF — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) March 19, 2026

El grupo, incluyendo a Alexandra Paul, pasó dos días en la cárcel pero ya se encuentra en libertad junto al resto de los activistas. El grupo quiso dar visibilidad a las condiciones de los perros destinados a laboratorios e investigación cientifica.

Durante la redada también se incautaron dos vehículos y herramientas para allanar viviendas. Algunos de los perros fueron devueltos pero otros siguen sin aparecer. En EEUU se suele considerar un delito menor si consigue probarse que actuaban para evitar sufrimiento animal de manera no violenta.

No es la primera vez que la actriz tiene problemas con la ley por su activismo por los animales. En 2021 fue acusada de hurto por llevarse pollos de un camión de Foster Farms.

Según Page Six, la granja allanada por Alexandra Paul ya estaba bajo sospecha y tenía previsto dejar de operar en este ámbito en 2026 tras investigaciones sobre bienestar animal.