¿Hacía falta volver a adaptar las novelas de Harry Potter de J.K. Rowling en una serie de televisión? Si tenemos en cuenta los 7.700 millones de dólares a nivel mundial y solo en cines recaudados por las ocho películas, la respuesta es un rotundo sí. Y en la Warner Brothers de tiempos de Paramount, a la búsqueda de exprimir nuevas y antiguas franquicias, ese sí resuena de manera todavía más profunda en sus pasillos.

Lo cierto es que Harry Potter es un hito generacional que se ha transmitido de padres a hijos desde la publicación inicial de Harry Potter y la Piedra Filosofal en 1997. Y aunque Rowling es ahora una figura mucho menos venerada que antaño tras ponerse en el punto de mira de las mujeres trans y sus airados comentarios sobre la deriva política de Reino Unido, nada es más poderoso que el hechizo del dinero… perdón, contenido, que el material original de la autora ofrece a la plataforma.

Aquí tienen el tráiler recién salido del horno:

Cada temporada de la serie adaptará uno de los libros, de modo que al igual que con los actores originales veremos crecer a Dominic McLaughlin, en el papel que antaño hizo famoso a Daniel Radcliffe, Arabella Stanton, quien tomará el relevo de Hermione de Emma Watson, y Alastair Stout. lo propio con el pelirrojo Ron Weasley. El resto del elenco no ha estado exento de polémica, que resumiremos en la presencia como Snape del británico Paapa Esiedu, siendo Dumbledore incorporado por el prestigioso John Lithgow y Janet McTeer como la profesora McGonagall que antaño tuvo el rostro de la recientemente fallecida Maggie Smith.

Por lo demás, los fans y todo internet se pasarán los próximos días analizando cada segundo de este primer tráiler en el que, probablemente se fijarán, se evita a toda costa entonar las notas magistrales compuestas por John Williams para la saga original. Francesca Gardiner y Mark Mylod, de la serie Succession de HBO, son los principales pilotos del proyecto televisivo.