A la velocidad a la que circula Hollywood era cuestión de tiempo que se lanzase a adaptar en alguna de sus variantes el polémico y misterioso caso Epstein. Y aquí está una de sus primeras encarnaciones (de ficción): la actriz Laura Dern (Terciopelo Azul, Corazón Salvaje) protagonizará un drama basado en el libro de la periodista del Miami Herald, Julie K. Brown, titulado Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story.

Dern hará las veces de la reportera que se inmiscuye en el caso de tráfico sexual de la isla de Epstein en una miniserie de investigación desarrollada durante varios años, los que llevaron a Brown a identificar a 80 víctimas de las acciones de Epstein que derivaron en su detención y en la de Ghilaine Maxwell y que en la actualidad ocupa titulares de la mano de la princesa Mette Marit.

Sony Pictures producirá la ficción, que no tiene de momento plataforma de emisión pero se empezará a rodar a finales de año, pero de la que se anticipa una venta cuantiosa y rápida. Ya hay nombres relevantes relacionados con el proyecto, como el director Adam McKay, uno de los responsables de la serie Succession de HBO o films de denuncia como La gran apuesta y El vicio del poder, o la guionista Eileen Myers (El agente nocturno).

Se trata de la primera adaptación con guion de un caso todavía abierto y que hasta ahora solo se había abordado en formato documental. Al libro de Brown se le atribuye el mérito de haber comenzado las investigaciones de un escándalo que todavía amenaza con hacer tambalear el entramado político mundial.

Brown trabajó directamente con Virginia Giuffre, que se suicidó en 2025, menos de seis meses antes de la publicación de su libro, "Nobody's Girl", donde relataba los abusos sufridos.

La periodista desveló, para empezar, el acuerdo judicial secreto entre el magnate y los fiscales federales que le permitió evadir a la Justicia durante años hasta su detención en 2019. Epstein cumplió 13 meses de una condena de 18 en una cárcel del condado por acusaciones de traficar con niñas menores de edad.