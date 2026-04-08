No se parecen en nada, pero a la vez en todo. Cross y El Joven Sherlock son dos de los estrenos más relevantes de la plataforma Prime Video en la última temporada, y ambas son dos series de detectives con una cabeza privilegiada. La primera, basada en el personaje de las novelas de James Patterson y protagonizado por Aldis Hodge, y la segunda, en las novelas (lejanamente) de Arthur Conan Doyle y encarnado por Hero Fiennes Tiffin. El primero, ambientado en unos violentos EEUU y el segundo en una prestitigiosa universidad en el siglo XIX....

Pero en el fondo dos series destinadas a lo mismo: entretener a la audiencia de Prime Video seducida ante la capacidad deductiva y física de los dos protagonistas.

En este vídeo de @LDCultura, Juanma González te cuenta qué tal están ambas series, si merecen o no la pena y cuál de ellas deberías seleccionar. No te olvides de seguir el canal, dar un "like" y dejar tu comentario.

En El joven Sherlock, un carismático, joven y rebelde Sherlock Holmes conoce nada menos que a James Moriarty, se ve arrastrado a una investigación por asesinato que pone en peligro su libertad. El primer caso de Sherlock desenreda una conspiración de alcance mundial, conduciendo a un enfrentamiento explosivo que cambiará el rumbo de su vida para siempre. Ambientada en una vibrante Inglaterra victoriana y con aventuras en el extranjero, la serie mostrará las primeras aventuras del anárquico adolescente que todavía tiene que evolucionar en el habitante más renombrado de Baker Street.

En lo que respecta a la segunda temporada de Cross, presenta al detective y psicólogo forense Alex Cross (Aldis Hodge) enfrentándose a un despiadado justiciero en Washington D.C.. Este nuevo asesino ataca a poderosos magnates multimillonarios, incluyendo al empresario Lance Durand (Matthew Lillard), obligando a Cross y a la agente Kayla Craig a liderar una peligrosa investigación.