El primer videoclub porno y el regreso de 'Malcolm': la lista de estrenos de abril

El mes de abril se ha convertido en un periodo clave para el sector de la televisión y el entretenimiento, con regresos de producciones consolidadas y el estreno de nuevas apuestas. Esta primavera tenemos estrenos en plataformas como Disney+, Netflix y Prime Video con relatos diversos y secuelas muy esperadas por el público.

La serie más vista de 2026

Uno de los regresos más destacados es el de Malcolm: De Mal en Peor (Malcolm in the Middle), una producción que ha logrado romper récords en Disney+ al situarse como el estreno más visto en lo que va de año. En esta ocasión, la audiencia se encuentra con una miniserie de cuatro episodios que recupera a la popular y caótica familia años después del final de la serie original.

La trama profundiza en cómo Malcolm intenta ocultar a sus parientes, cuya conducta sigue siendo tan disfuncional como siempre, hasta que la situación se vuelve insostenible y los secretos salen a la luz.

'Malcolm in the Middle'.

Comuna de machos deconstruidos

En el ámbito de la comedia española, Netflix ha lanzado la quinta temporada de Machos Alfa. Esta serie continúa explorando las dificultades de un grupo de amigos para adaptarse a las nuevas normas sociales y a la masculinidad en proceso de deconstrucción.

En esta nueva entrega, los protagonistas se enfrentan a realidades como el divorcio, las hipotecas y la custodia de los hijos, llegando incluso a plantearse un estilo de vida en común en una parcela donde pretenden construir chalés para convivir. El reparto cuenta con figuras como Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró y Gorka Otxoa, una serie de Alberto Caballero y Laura Caballero.

Nueva temporada de la serie más oscura

Por otro lado, Disney+ refuerza su catálogo con La Nena, la esperada adaptación de la pentalogía de Carmen Mola. Tras el éxito de La Novia Gitana y La Red Púrpura, esta nueva entrega se presenta con un capítulo semanal bajo la dirección de Paco Cabezas.

La serie, compuesta por ocho capítulos de cincuenta minutos, destaca por su crudeza al reflejar realidades violentas que, aunque ficcionadas, guardan paralelismos con sucesos actuales. La trama sigue la investigación de casos oscuros y complejos, manteniendo la tensión característica de las novelas originales.

Una secuela muy esperada

Otra gran apuesta de la plataforma Disney+ es Los Testamentos, que funciona como la secuela de El Cuento de la Criada. Basada en la obra homónima de Margaret Atwood, la historia se sitúa años después de los acontecimientos de la serie original y pone el foco en las niñas nacidas en Gilead.

A lo largo de diez episodios, se narra el proceso de estas jóvenes para convertirse en esposas ideales dentro de un régimen teocrático y opresivo, explorando la fe y la resistencia en un mundo dominado por monstruos humanos.

El primer videoclub porno

Prime Video también presenta novedades significativas para finales de mes. El 24 de abril se estrena Cochinas, una comedia ambientada en el Valladolid de los años noventa y protagonizada por Malena Alterio.

La serie narra los inicios del primer videoclub porno de la ciudad, mostrando el choque cultural y las situaciones cómicas que surgen al intentar llenar el local de clientes en una época de transformación social. La producción cuenta con ocho episodios en su primera temporada.

Finalmente, el 29 de abril llegará a la misma plataforma la adaptación de La Casa de los Espíritus, la célebre novela de Isabel Allende. Esta producción chilena de ocho episodios recorre un siglo de historia familiar, contando con un elenco internacional que incluye a Nicole Wallace, Alfonso Herrera y Maribel Verdú. La serie promete reconstruir una historia marcada por las divisiones políticas y los vínculos afectivos a lo largo de las décadas.

A continuación todos los estrenos del mes:

1 de abril de 2026

Gomorra: El Origen – Estreno (SkyShowtime, Movistar Plus+ Ficción Total)

Dear Killer Nannies – Estreno (Disney+)

Disney Junior - Ariel: La Sirenita – Temporada 2 (Disney+, Movistar Plus+ Ficción Total, Movistar Plus+)

Los Secretos de las Abejas – Estreno (Disney+)

Dorohedoro – Temporada 2 (Netflix, Crunchyroll)

Classroom of the Elite – Temporada 4 (Crunchyroll)

The Beginning After the End – Temporada 2 (Crunchyroll)

Lynley – Estreno (Movistar Plus+ Ficción Total, Movistar Plus+)

El Amor en el Espectro Autista: Estados Unidos – Temporada 4 (Netflix)

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon – Temporada 3 (Crunchyroll)

2 de abril de 2026

Los Pecados de Kujo – Estreno (Netflix)

Besos, Kitty – Temporada 3 (Netflix)

Rompiendo el Hielo (Netflix)

El Agente Divino (Netflix)

Alkhallat+: La Serie (Netflix)

Under Salt Marsh – Estreno (SkyShowtime, Movistar Plus+ Ficción Total)

Dr. Stone: Science Future – Parte 3 (Crunchyroll)

3 de abril de 2026

Vicios Ocultos – Temporada 2 (Apple TV)

El Escándalo Lollobrigida – Estreno (HBO, Movistar Plus+ Ficción Total)

That Time I Got Reincarnated as a Slime – Temporada 4 (Crunchyroll)

The Angel Next Door Spoils Me Rotten – Temporada 2 (Crunchyroll)

Clanes – Temporada 2 (Netflix)

Perros de Caza – Temporada 2 (Netflix)

Mar de Fondo – Temporada 3 (Netflix)

Snowball Earth – Estreno (Crunchyroll)

4 de abril de 2026

Welcome to Demon School, Iruma-kun – Temporada 4 (Crunchyroll)

Mistress Kanan is Devilishly Easy – Estreno (Crunchyroll)

Daemons of the Shadow Realm – Estreno (Crunchyroll)

Kusunoki's Garden of Gods – Estreno (Crunchyroll)

Ascendance of a Bookworm Part 3: Adopted Daughter of an Archduke – Estreno (Crunchyroll)

Needy Streamer Overload – Estreno (Crunchyroll)

5 de abril de 2026

Nippon Sangoku (Prime Video)

Ghost Concert: Missing Songs – Estreno (Crunchyroll)

6 de abril de 2026

Star Wars: Maul - Señor de las Sombras – Estreno (Disney+)

Marriagetoxin – Estreno (Crunchyroll)

Eren the Southpaw – Estreno (Crunchyroll)

Witch Hat Atelier – Estreno (Crunchyroll)

An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess – Estreno (Crunchyroll)

The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt – Estreno (Crunchyroll)

Informe+: Ahora Quini (Movistar Plus+)

7 de abril de 2026

CIA – Estreno (Movistar Plus+ Ficción Total, Movistar Plus+)

Pardon the Intrusion, I'm Home – Estreno (Crunchyroll)

Goddess: 'What Do You Want to Turn Into When You're Reincarnated in Another World?' Me: 'Into a Hero's Rib' – Estreno (Crunchyroll)

I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class – Estreno (Crunchyroll)

Even a Replica Can Fall in Love – Estreno (Crunchyroll)

Secretos del Deporte: Jaque al Rey – (Netflix)

Esto No es un Misterioso Asesinato – Estreno (Filmin)

El Juego de Citas – (Netflix)

8 de abril de 2026

Los Testamentos – Estreno (Disney+)

Gals Can't Be Kind to Otaku!? – Estreno (Crunchyroll)

The Boys – Temporada 5 Final (Prime Video)

Confía en Mí: El Falso Profeta – (Netflix)

Rent-A-Girlfriend – Temporada 5 (Crunchyroll)

Re:Zero -Starting Life in Another World- – Temporada 4 – (Crunchyroll)

9 de abril de 2026

The Warrior Princess and the Barbaric King – Estreno (Crunchyroll)

Kujima: Why Sing, When You Can Warble? – Estreno (Crunchyroll)

A Hundred Scenes of AWAJIMA – Estreno (Crunchyroll)

Errores Épicos – Estreno (Netflix)

Bandi – Estreno (Netflix)

High Potential (Disney+, Movistar Plus+ Ficción Total, Movistar Plus+, Star Channel)

10 de abril de 2026

The Drops of God – (Crunchyroll)

Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk – (Crunchyroll)

Malcolm: De Mal en Peor – Estreno (Disney+)

La Corona Perfecta – Estreno (Disney+)

Hacks – Temporada 5 Final (HBO Max, SkyShowtime, Movistar Plus+ Ficción Total)

Fist of the North Star – Estreno (Prime Video)

Rabo de Peixe – Temporada 3 (Netflix)

11 de abril de 2026

Salish y Jordan Matter (Netflix)

12 de abril de 2026

The Classroom of a Black Cat and a Witch – (Crunchyroll)

La Nena – Estreno (Disney+)

La Red Púrpura – Estreno (Disney+, Atresplayer)

La Novia Gitana – Estreno (Disney+, Atresplayer)

En Casa de los Fury – Temporada 2 (Netflix)

Wistoria: Wand and Sword – Temporada 2 (Crunchyroll)

13 de abril de 2026

Euphoria – Temporada 3 (HBO, Movistar Plus+ Ficción Total)

Louis Theroux: Colonos en Cisjordania (Movistar Plus+ Ficción Total, Movistar Plus+)

The Audacity – Estreno (AMC+)

14 de abril de 2026

I Want to End This Love Game (Crunchyroll)

El Último Refugio (Tivify, AMC, Sundance TV)

Todas las Criaturas Grandes y Pequeñas – Temporada 6 (Prime Video, Filmin, Movistar Plus+)

Maleantes – Temporada 2 (Netflix)

Secretos del Deporte: Los Escandalosos Portland Jail Blazers (Netflix)

15 de abril de 2026

Margo Tiene Problemas de Dinero – Estreno (Apple TV)

El Mago Oscuro – Estreno (HBO, Movistar Plus+ Ficción Total)

La Ley de Lidia Poët – Temporada 3 (Netflix)

Alguien Tiene que Saber (Netflix)

Perfil Falso – Temporada 3 (Netflix)

Sanar, Cocinar, Amar (Netflix)

16 de abril de 2026

Bronca 2 (Netflix)

Diente de León (Netflix)

Ronaldinho – Estreno (Netflix)

17 de abril de 2026

Punto Nemo (Prime Video)

El Valor Absoluto del Amor – Estreno (Prime Video)

Machos Alfa – Temporada 5 (Netflix)

Full Swing – Temporada 4 (Netflix)

18 de abril de 2026

Hacemos lo que Podemos – Estreno (Netflix)

19 de abril de 2026

Chernóbil, en el Corazón del Desastre – Estreno (Disney+)

Barrio Esperanza – Estreno (La 1)

20 de abril de 2026

From – Temporada 4 (HBO, Movistar Plus+ Ficción Total, Prime Video)

Kevin (Prime Video)

Funny AF with Kevin Hart (Netflix)

21 de abril de 2026

Los No Elegidos – Estreno (Netflix)

Amenaza de Tormenta – Estreno (Filmin)

Secretos del Deporte: El Tiroteo en Hawthorne Hill (Netflix)

22 de abril de 2026

Historial Delictivo – Temporada 2 (Apple TV)

Lisbon Noir (Prime Video)

Killing Grounds: The Gilgo Beach Murders – Estreno (Prime Video)

Aquí Hablamos de Huertos (Netflix)

Santita – Estreno (Netflix)

Hulk Hogan: Real American (Netflix)

Un Amor que No se Agota (Netflix)

23 de abril de 2026

Yo Siempre a Veces – Estreno (Movistar Plus+)

Stranger Things: Relatos del 85 – Estreno (Netflix)

Una Nueva Jugada – Temporada 2 (Netflix)

El Profe – Estreno (Netflix)

The Trials of Winnie Mandela (Netflix)

El Homenaje – Estreno (SkyShowtime)

Mismatch – Temporada 4 (Movistar Plus+ Ficción Total, Movistar Plus+)

24 de abril de 2026

Bandidos de Hoy – Temporada 2 (Prime Video)

La Isla del Minotauro – Estreno (Apple TV+)

Half Man – Estreno (HBO)

Cochinas – Estreno (Prime Video)

Si los Deseos Mataran... – Estreno (Netflix)

27 de abril de 2026

Te Irás al Infierno – Estreno (Netflix)

28 de abril de 2026

Kabul – Estreno (Movistar Plus+)

29 de abril de 2026

La Maldición de Widow’s Bay – Estreno (Apple TV)

Padre Made in USA – Temporada 21 (Disney+)

La Casa de los Espíritus – Estreno (Prime Video)

¿Debería Casarme con un Asesino? (Netflix)

Envidiosa – Temporada 4 Final (Netflix)

30 de abril de 2026