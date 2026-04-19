Billy Magnussen sobre las élites de Silicon Valley: "La avaricia y el dinero les han corrompido"

Silicon Valley es un lugar en California desde donde las decisiones que se toman afectan a miles de millones de personas. Allí tienen sus sedes las llamadas Big Tech, desde Facebook (Meta) a Microsoft o Apple. La nueva serie de AMC+ titulada The Audacity nos sumerge precisamente en la burbuja de Silicon Valley, un entorno donde la ambición desmedida y el poder desenfrenado marcan el ritmo de vida de sus protagonistas retratando tanto las cumbres del éxito tecnológico como las miserias morales que subyacen en el epicentro de la innovación mundial.

El actor norteamericano Billy Magnussen es el protagonista, da vida a un director ejecutivo de una de esas empresas. Magnussen, durante una entrevista con esCine, comenta que el trabajo "ha sido agotador" pero "me ha encantado vivir en este mundo con estos personajes audaces que intentan salvarse a sí mismos a diario" en un entorno de alta presión.

Un elemento clave del guion es la inclusión de sesiones terapéuticas donde los altos ejecutivos se enfrentan a sus propios demonios ante psiquiatras, revelando una vulnerabilidad psicológica que contrasta con su imagen pública de infalibilidad. El actor elogia el talento del creador de la serie, Jonathan Glatzer, guionista de ficciones como Succession o Better Call Saul, "ha sabido crear un mundo extraño, complejo, denso, basado en la realidad, porque no nos inventamos nada, estamos haciendo lo que hacen, mostrarle un espejo a la sociedad".

Cosas tan disparatadas como tomar ayahuasca (bebida alucinógena). "Yo personalmente nunca he hecho ayahuasca, pero algunas personas en el set sí que lo habían probado y me dieron consejos". De esta forma salió una escena de un realismo basado en el humor. El actor sostiene que el sentido del humor es fundamental para encontrar la verdad en situaciones absurdas, evitando caer en la caricatura y mostrando la tragedia que a menudo se esconde tras la comedia.

Los ejecutivos de las tecnológicas son retratados como personas dominadas por la ansiedad y un deseo insaciable de poder. Magnussen señala que la serie busca presentar a este grupo de personas de Palo Alto cuyas decisiones, a menudo erráticas, afectan a miles de millones de personas en todo el mundo. "Y eso da miedo, a mí me da mucho miedo, son ricos, pero por algún motivo les seguimos dando más dinero, y no son felices siquiera, es su humanidad la que está aquí en tela de juicio todo el rato".

La serie también introduce la perspectiva de los niños, quienes han nacido en este ambiente de opulencia sin haberlo elegido. Magnussen subraya que la audiencia puede interpretar este mundo tóxico a través de sus ojos inocentes. El actor utiliza una metáfora potente: la corrupción que cae sobre los hijos de estas élites. Mientras que los adultos pudieron comenzar con buenas intenciones, el sistema de Silicon Valley ha terminado por devorar su integridad. "Empezaron como ellos, inocentes, para hacer algo increíble, positivo, bonito. Había esperanza, la realidad hoy por hoy es que el poder, la avaricia y el dinero han corrompido a estas personas.

La serie, que consta de ocho capítulos en su primera entrega, ha generado una gran expectación antes incluso de su llegada a los canales habituales, logrando una renovación anticipada para una segunda temporada.

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