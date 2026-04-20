De los escenarios al 'pole dance': Rosalía debuta como actriz en 'Euphoria' mezclando el ingés y el castellano

El universo de Euphoria acaba de recibir una inyección de energía española. Tras meses de rumores y una espera de cuatro años entre temporadas, Rosalía ha hecho su entrada triunfal en el segundo episodio de la tercera temporada de la ficción de Sam Levinson. Aunque la música sigue siendo su motor, la intérprete de Despechá ha demostrado que su ambición artística no tiene límites al estrenarse oficialmente como actriz.

Magick: Una stripper con estrategia legal

Rosalía da vida a Magick, una bailarina de pole dance que trabaja en el club nocturno donde la protagonista, Rue (Zendaya), ejerce ahora como supervisora. Magick aparece en el local luciendo aros, uñas al más puro ‘motomami’ y un collarín cervical de ‘brilli brilli’, un accesorio que desata una tensa y cómica discusión con su jefe, quien lo define como un "exterminador de erecciones".

Lejos de ser un capricho estético, el collarín es parte de una trama de picaresca, Magick asegura que debe llevarlo para no perder una demanda millonaria de "12 de los grandes".

i love her sm omg😭😭 pic.twitter.com/ZqmxnCa2wI — k (@kln_gz2) April 20, 2026

El 'Spanglish' y un "¡Coño!" muy viral

Uno de los puntos que más ha encendido las redes sociales ha sido el uso del lenguaje. Rosalía mezcla el inglés y el castellano con total naturalidad, regalando momentos que ya son carne de meme. En un breve cruce con Zendaya, la catalana suelta un contundente "¡Mira por dónde vas, coño!", dejando claro que, aunque esté en una producción de Hollywood, sus raíces siguen intactas.

🚨ROSALÍA a Zendaya en Euphoria:

- Mira por dónde vas COÑO! Iconica por si me lo preguntas pic.twitter.com/nO09b6gfkG — ROSALUX (@Rosamamiiii) April 11, 2026

Sin embargo, no todo ha sido aplausos. Los fans españoles han mostrado su desconcierto en redes sociales debido al doblaje. Al parecer, Rosalía no se ha doblado a sí misma al castellano, lo que crea un efecto extraño al alternar su voz real (en las partes que habla español en la versión original) con la de una actriz de doblaje.

Me meo con el doblaje en español qué le pusieron a Rosalia en euphoria... Como cambia de acento cada 5 segundos, no puedo 💀 pic.twitter.com/hd6YRqxHtL — motomochi (@motomochi_rdddd) April 20, 2026

¿Actriz de largo recorrido?

Aunque su aparición en este episodio ha sido breve, el creador de la serie ha sugerido que el personaje de Magick ganará peso conforme avance la temporada. Rosalía comparte este estreno de españolas en la serie con Priscilla Delgado, quien también ha debutado en este episodio como Angel, estableciendo una conexión directa con la trama de Zendaya.

El debut de Rosalía se ha viralizado pero, ¿estamos ante el nacimiento de una nueva estrella de la pantalla o será solo un paréntesis en su carrera musical?