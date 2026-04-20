De 'Los Protegidos' al fenómeno 'Euphoria': El imparable ascenso de Priscilla Delgado en Hollywood

El estreno de la esperada tercera temporada de Euphoria ha paralizado las redes sociales, y no solo por el debut interpretativo de Rosalía. Entre los nuevos rostros que han cautivado a la audiencia destaca una cara muy familiar para el público español, Priscilla Delgado. A sus 24 años, la actriz nacida en Puerto Rico y criada en el barrio madrileño de Chamberí se consolida como la nueva exportación de éxito de nuestro cine hacia la industria estadounidense.

Angel: El nexo entre Rue y el 'Silver Slipper'

En esta nueva etapa de la serie, que abandona el entorno escolar para sumergirse en tramas mucho más oscuras y adultas, Priscilla interpreta a Angel. Su personaje es una trabajadora del Silver Slipper, un club nocturno de estética burlesque donde comparte escenario con el personaje de Rosalía.

Sin embargo, su papel va más allá del baile. Angel se convierte en un apoyo fundamental para Rue (Zendaya). En los nuevos capítulos, la protagonista cruza la frontera hacia México para trabajar como "mula", y será el personaje de Delgado quien intente salvarla de sus demonios mientras lidia con los suyos propios en un entorno marcado por el crimen y la supervivencia.

"Ángel y su mundo eufórico están ahora fuera para que los conozcas. Todavía me estoy recuperando de tal éxtasis. Grandiosa oportunidad para navegar por las profundidades de su corazón, y el privilegio de entender cómo está buscando desesperadamente el amor en un mundo que se siente demasiado grande para ella. Incomprendido, imperfecto, humano, salvaje de corazón, a la deriva... en posesión de todo excepto de su propio destino. Ángel, te llevaré conmigo siempre", escribe la actriz en sus redes tras el estreno de temporada.

Una carrera forjada desde la infancia

Para muchos, ver a Priscilla en pantalla ha sido un ejercicio de nostalgia. Con solo ocho años, Delgado se convirtió en una estrella infantil en España gracias a su papel como Lucía Expósito en Los Protegidos (Antena 3), donde participó en 41 episodios entre 2010 y 2012.

Su talento precoz la llevó a trabajar con los directores más prestigiosos del panorama nacional como Amador (2010) de Fernando León de Aranoa, Las brujas de Zugarramurdi (2013) de Álex de la Iglesia, Julieta (2016) con Pedro Almodóvar y Abracadabra (2017) de Pablo Berger, entre otros estrenos.

El salto a EEUU: De "casi" ser Max en Stranger Things al éxito global

En 2019, Priscilla se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño internacional. Aunque el camino no fue inmediato, estuvo a punto de rozar la gloria en varias ocasiones. Llegó a la audición final para interpretar a Max en Stranger Things y fue finalista para la versión de West Side Story de Steven Spielberg.

Tras participar en la serie de Prime Video Ellas dan el golpe (2022), su gran oportunidad ha llegado de la mano de Sam Levinson en Euphoria. Pero su agenda no se detiene aquí; tras este éxito, se ha confirmado su fichaje para el regreso de Prison Break, donde interpretará a Cheyenne, una reclusa en una prisión de máxima seguridad.

Con una larga lista de éxitos, Priscilla Delgado ya no es solo "la niña de Los Protegidos", sino una estrella de Hollywood.