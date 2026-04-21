El triunfo del modelo de negocio de Netflix y la enorme inversión de la plataforma en contenido local para así penetrar en todos los mercados ha tenido varias consecuencias. Una de ellas es la adaptación —algunos dirían explotación— de los hechos traumáticos de cada país, como en este caso la desaparición del adolescente Jorge Matute Johns (Julito en la serie) durante una noche de discoteca en Chile. Un caso que —como nos advierte la propia ficción— nunca llegó a tener sentencia judicial y que desde 1999 ha ido dando tumbos por el ecosistema chileno.

Lo que el espectador presenciará en los primeros capítulos de Alguien tiene que saber responde a los parámetros clásicos de un true crime de la plataforma. Por un lado, la investigación policial a cargo de una brigada encargada del caso, los intentos de la madre del joven por averiguar su paradero, y lo más particular del caso: la presencia de un sacerdote que sabe más que cualquiera de los anteriores, pero lo oculta debido al sigilo sacramental.

Lo que distingue, sin embargo, la historia producida por Pablo Larraín —detrás también de la adaptación de La casa de los espíritus que Amazon está a punto de estrenar— es un soterrado sentido del humor, una mirada de extrañeza sobre las distintas conductas de los implicados que crea una sensación de curiosidad distinta al dramatismo realista o la oscuridad con la que habitualmente se transita por este género.

Este toque, podríamos aproximar al de los hermanos Coen, logra que Alguien tiene que saber se distinga de las mil propuestas del estilo de Netflix y otras plataformas. La fácil digestión de los episodios, de poco más de media hora, provoca que el viaje a ninguna parte resulte ameno tanto para los que conocen el caso como para los que no. Y el elemento de indisimulada explotación de un crimen real queda disimulado con el retrato de las costumbres arcanas que limitan y mueven a sus protagonistas. La serie, en definitiva, no desea tutelar de manera constante los sentimientos del espectador ni explotar lo lacrimógeno o sórdido.



El humor y dureza que inyecta al detective el actor Alfredo Castro, uno de los habituales de Larraín, y la pericia técnica a la hora de compaginar las diversas caras de la historia, que nunca da la impresión de desinflarse, centran el interés de una serie que transcurre a buen ritmo y que pone el acento en cuestiones abstractas, no en los hechos.

La moral —no solo la religiosa—, la ambigüedad —cuando no la mentira—, los errores y los silencios reflejan más que los propios acontecimientos verificados en Alguien tiene que saber, que nace con el inconveniente de venir precedida de otras muchas muestras de drama criminal para la gran pantalla —al poco de su estreno la serie ocupaba un notable puesto en el top de Netflix España—.