Apple rescata la serie que censuró por el asesinato de Charlie Kirk: cambia yihadistas por la extrema derecha blanca

No contenta con cambiar la historia real, Apple decidió guardar en un cajón su serie sobre caza al terrorismo para no ofender nacionalidades. Y el anuncio de su protagonista, Jessica Chastain, de que, tras el "no" rotundo del pasado septiembre, la serie finalmente sí sería estrenada, ha traído de nuevo el debate a colación.

The Savant, serie de suspense y thriller político cuyo estreno fue cancelado el año pasado tras el asesinato de Charlie Kirk, cuenta la historia de una investigadora encubierta conocida como "The Savant", que se infiltra en grupos de odio en internet para intentar detener a los extremistas antes de que actúen.

La miniserie de ocho capítulos que finalmente sí verá la luz se basó en una persona real que se infiltró en grupos islámicos online e identificó a posibles terroristas. Pero la versión de la plataforma de streaming y Jessica Chastain cambió los roles: en The Savant, la agente desenmascara a terroristas blancos y de extrema derecha.

Precisamente unos términos que fueron los principales a la hora de destacar el traumático asesinato de Charlie Kirk durante un evento universitario. Apple no profundizó en explicaciones sobre su decisión, tomada días antes del estreno en la plataforma, pero decidió esquivar polémicas en momentos sensibles. La serie trata atentados terroristas, violencia y extremismos.

¿Exceso de sensibilidad o hay algún otro planteamiento al fondo? Entre ellos, lo divisivo de la figura de Charlie Kirk, cuyo asesinato fue jaleado desde ciertos sectores ideológicos contrarios a su conservadurismo. Al margen de las acostumbradas e incluso necesarias licencias dramáticas y narrativas, lo cierto es que hay algunas.

La serie de Jessica Chastain está basada en hechos reales y en el artículo Isobel Yeung: The Woman Who Knows Too Much, que cuenta la historia de la periodista británico-islandesa Isobel Yeung, que se infiltró no en grupos extremistas de extrema derecha y blancos, sino sobre Afganistán, Yemen y China, centrándose en temas como los derechos de las mujeres, la guerra y la represión política.

Es decir, que la serie de Apple cambió completamente el objetivo de la lucha de Yeung y la caracterización de los "villanos" de la historia, aproximándolos al comentario político y cultural habitual en tiempos de la presidencia de Donald Trump. Y un elemento sin duda menos conflictivo para sus responsables.

Quizá para los de la serie The Savant, pero no para la periodista real de cuya historia beben. Yeung fue corresponsal de VICE News y trabajó en diversas zonas de conflicto y contextos sociales complejos en Oriente. Su enfoque fue el periodismo inmersivo tomando a menudo no pocos riesgos personales. Pero en la serie, y de acuerdo a los que han podido verla, su retrato de los grupos de odio se centra en personajes de raza blanca e ideología derechista.

Producida y protagonizada por Jessica Chastain, ganadora del Oscar por Los ojos de Tammy Faye y vinculada con la élite progresista de Hollywood, se ha destacado a menudo por sus declaraciones sobre igualdad de género, derechos LGBTQ+ y activismo social.