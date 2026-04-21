Polémica en 'Euphoria' por el desnudo integral de Sydney Sweeney que muchos consideran "denigrante"

La tercera temporada de Euphoria ya está en marcha en HBO Max con un arranque que no ha pasado desapercibido. El segundo episodio ha desatado una intensa controversia centrada en Sydney Sweeney, cuya interpretación vuelve a situarse en el epicentro del debate por el tono de varias escenas.
En esta nueva tanda de capítulos, Sweeney retoma el papel de Cassie Howard, ahora unida a Nate, personaje de Jacob Elordi. La ficción da un giro al mostrar a Cassie iniciándose en la plataforma para adultos OnlyFans, una decisión motivada por una elevada deuda económica que condiciona su evolución.
Escenas bajo fuego
El episodio incluye varias secuencias que han provocado rechazo entre los seguidores. Destaca una escena en la que Cassie aparece desnuda al aire libre mientras sostiene un helado que se derrite sobre su cuerpo. También se muestra al personaje en una piscina envuelta en la bandera estadounidense, además de otra toma en la que luce únicamente una gorra de béisbol. No obstante, el momento que más indignación ha generado corresponde a una escena en la que aparece caracterizada con un disfraz infantil con una fuerte carga sexual.
Dentro de la trama, estas sesiones responden a la necesidad de saldar una deuda de 550.000 dólares con un hombre llamado Naz, a la que se añaden otros 50.000 dólares por los gastos florales de su boda. Nate le exige cerrar su cuenta en OnlyFans, condición que Cassie acepta a cambio de que él asuma ese último coste.
Críticas desde redes y medios
La reacción del público ha sido inmediata. Numerosos usuarios han denunciado el carácter "denigrante" de las escenas, señalando que la serie habría traspasado ciertos límites. El debate también ha alcanzado a la crítica especializada. Un artículo de Slate sostiene que la evolución del personaje constituye "un ritual de humillación" para la actriz, mientras que Rolling Stone apunta que la serie intenta cuestionar determinados entornos digitales, aunque termina recurriendo a una representación marcada por una mirada "voyeurista".