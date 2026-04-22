Vuelve 'Euphoria' a HBO tras superar huelgas, incendios y polémicas

La serie norteamericana Euphoria ha sido de las más vistas tanto en Estados Unidos, donde se emitió el primer capítulo en 2019, como en múltiples países, entre ellos España. Pero se interrumpió su filmación después de una primera secuela por diversas causas. Y este pasado 12 de abril ha vuelto a emitirse, por fin, a partir de este 12 de octubre por la plataforma HBO.

¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las razones de la cancelación de su rodaje? Coincidieron varias causas: una importante, la aparición del maldito covid-19. Luego, la huelga de guionistas en Estados Unidos, que paralizó la industria audiovisual. Y para complicar más las cosas, los incendios forestales en California, que afectaron a más de un estudio y a familias relacionadas con el mundo artístico.

Superadas todas esas dificultades, los equipos técnicos se pusieron de nuevo a las órdenes de la producción de la serie, contando con su reparto, encabezado por Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi.

Por qué, nos preguntamos, tuvo desde el principio una elevada cuota de pantalla Euphoria. Sin lugar a dudas porque su trama argumental interesa a cualquiera de las familias con hijos de todo el planeta.

Recordemos, por si hay olvidadizos o televidentes que aún desconozcan de qué va esta serie, que está basada en otra israelí. Gira alrededor de un grupo estudiantil: muchachos que van abandonando la adolescencia y se enfrentan en sus primeros pasos juveniles a una serie de situaciones nuevas para ellos: los primeros amores, la diferencia entre ellos y lo que es una simple amistad, la aparición del sexo en sus vidas, la relación entre chicos y chicas en sus estudios y en la calle, el uso primerizo de las drogas y sus penosas consecuencias posteriores, la independencia de los padres, el comportamiento separados de ellos, el uso incontrolado de las redes sociales y tantos otros problemas que afectan al comportamiento de esos chicos y la actuación de sus progenitores, unos más tolerantes que otros.

Rue Bennett es el personaje femenino central, que interpreta con acierto Zendaya, una de las actrices emergentes de los últimos tiempos entre las más jóvenes actrices norteamericanas. Un personaje que se debate en encontrar un sentido a su inestable existencia. Quiere rehabilitarse de su dependencia de drogas, que atraviesa caídas y recaídas físicas y emocionales.

Y alrededor de ella todo un desfile de muchachos de uno y otro sexo, con sus problemas, sus ilusiones, magníficamente expuestos en la serie.