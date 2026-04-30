Cuatro hombres que aspiraban a ser el ejemplo perfecto de la nueva masculinidad y han acabado convertidos en un tutorial de todo lo que no hay que hacer. En esta despedida, Pedro, Raúl, Santi y Luis intentan ser hombres nuevos, padres ejemplares y aliados impecables… pero la deconstrucción, una vez más, se les resiste.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero protagonizan la serie con sus desequilibrados pero entrañables personajes.

En esta videocrítica para el canal @LDCultura, Juanma González (@confecinepata) te cuenta qué le ha parecido esta quinta temporada, consistente como la anterior en solo seis episodios que se devoran de una tacada.

La serie creada por los hermanos Caballero para Netflix ha acabado convirtiéndose en uno de los emblemas patrios de la plataforma de streaming. Una serie de enorme éxito que parodia los estereotipos y ansiedades actuales a través de ocho personajes, masculinos y femeninos, repletos de vicios y contrariedades.