Tras el true crime, por qué no tirar de adaptaciones de joyas literarias latinoamericanas. Tras la película dedicada a Pedro Páramo en Netflix y la adaptación (todavía en curso) de Cien años de soledad, Prime Video responde con otro enorme éxito literario de saga familiar y realismo mágico de esos que, ya saben, resultan difíciles de adaptar. La casa de los espíritus, la novela de Isabel Allende y su versión televisiva recién salida del horno es un paso imprescindible a la hora de vertebrar la estrategia del streaming actual: que no quede fenómeno o novela por adaptar, en cada país y para cada segmento de público, y si puede ser, en cada generación.

Y como la adaptación de Hollywood en 1993 dirigida por Bille August con -agárrense- Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Antonio Banderas y Winona Ryder queda ya lejos, lo mejor para los modelos de consumo actual es una solvente miniserie chilena de reparto internacional (la española Nicole Wallace encabeza el reparto) que, de paso, ponga en pantalla todo aquello que anteriormente se quedó fuera.

Si perciben un leve aroma a decepción en estas líneas, quizá no andan demasiado equivocados: no hay nada particularmente malo que reprocharle a la serie producida por el hiperactivo Pablo Larraín (salvo el acento de algunos miembros del reparto), pero la saga familiar basada en los recuerdos de la propia Isabel Allende parece servir al mismo haz que todas las citadas anteriormente, y otro buen puñado que nos dejamos.

Limpia, eso sí, de subtramas, algo que favorece el entretenimiento, la serie no transmite una particular sensación de irrealidad sino más bien un lujoso déjà vu fundamentado en la corrección y la falta de sorpresas. Todo está bien, sin destacar, en una serie que va sobre cambios culturales pero se muestra demasiado tentada en ser un producto para ideologías a la moda: una figura masculina distante y autoritaria, una mujer con capacidades especiales, una ambientación primorosa de vestuario colorido. Y todo se antoja limpio, libre de dificultades y convenientemente estandarizado para las audiencias internacionales.

¿Tiene algo de malo un culebrón de lujo como La casa de los espíritus en el marco del entretenimiento actual? ¿Refleja realmente el devenir social de Chile? La respuesta es no y…más o menos, sí. Su búsqueda de una cierta elegancia es loable, su voluntad de satisfacer a varias generaciones de público (aunque de género fundamentalmente femenino), irreprochable, y su trasfondo y comentario político, evidente sin que perjudique el interés del drama puramente emocional. Digerible y bienintencionada (si solo tuviera algo más de mordiente en su vertiente fantástica, sobre todo viniendo de Larraín) La casa de los espíritus resultaría un relato más atmosférico y atrayente fuera de su target de público.