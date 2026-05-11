Revés a la cultura woke: Netflix 'descancela' a Louis C.K. por su éxito rotundo

En el año 2017, el cómico norteamericano fue acusado de conducta sexual impropia por cinco mujeres. Louis C.K. reconoció que se masturbó delante de ellas o intentó hacerlo, dando fin a una larga carrera en el audiovisual que incluía el éxito de su serie Louie. Se sucedió una larga cadena de cancelaciones, ya sea de shows con público, estrenos de cine o proyectos. El cómico había sucumbido a la cultura de la cancelación.

Pero el pasado martes Louis C.K. regresó al célebre Hollywood Bowl de Los Ángeles para grabar un especial de Netflix como el que se canceló cuando el cómico recibió las acusaciones, que por cierto reconoció como ciertas, las que provocaron la cancelación de un esperado debut en el cine dramático, I Love You Daddy.

Variety preguntó a Robbie Praw, director de comedia de la plataforma, y éste explicó que "parte del trabajo de mi equipo es escuchar qué tipo de monólogo quiere ver la gente, pero también dedicamos mucho tiempo a analizar quién vende entradas en todo el mundo. Louis ha tenido una racha impresionante estos dos años y ahora mismo tiene un especial genial, así que estamos deseando verlo en Netflix".

Dicho de otro modo: aunque Louis C.K. fue cancelado por la cultura woke y vio cómo sus especiales se iban por el retrete, como el de la propia plataforma, sus giras cómicas con público en directo siguieron siendo un éxito. Y ese éxito (y siete años) han hecho cambiar de idea a Netflix.

El propio artista incluye su cancelación y la experiencia del escándalo en su nuevo material. C.K. pidió perdón tras hacerse públicas las acusaciones, pero bromea con el tema en espectáculos como Sincerely Louis C.K.

Un tiempo en el que el actor cómico ganó un Grammy al mejor álbum de comedia en 2022 y agotó las entradas del Madison Square Garden en 2023, recuerda la publicación. De modo que la plataforma que canceló al cómico ahora lo ha "descancelado", quizá signo de los nuevos tiempos y el paso de las modas. O que el público verdaderamente siempre ha caminado al margen de los postulados de la cultura "woke". Otro revés para el movimiento Me Too.

Entremedias, un documental, Sorry/Not Sorry dedicado al escándalo que acabó con su carrera (o casi), cuyo estreno fue también cancelado. En él, la directora Caroline Sur reconoce que muchos le aconsejaron no hacer esa película, pese a considerar que el caso de C.K. -que rechazó intervenir en el film- estaba lejos de otros tan sangrantes como el de Harvey Weinstein o el de Bill Cosby.

El documental relata la experiencia de las mujeres que denunciaron, como la comediante Abby Schachner, que asegura que Louis C.K. no pidió permiso para masturbarse mientras hablaba con ella por teléfono en 2003.