El gran proyecto de Tom Hanks que encantará a los fans de 'Salvar al Soldado Ryan' o 'The Pacific'

Que Tom Hanks es un enamorado de la historia, y en particular de la Segunda Guerra Mundial era algo sobradamente conocido por el público. Y es que dejando de lado sus actuaciones en films como Salvar al Soldado Ryan o Greyhound, ahí están sus producciones tras las cámaras como las series Band of Brothers y The Pacific.

Y en esta última liga se titula la nueva serie producida por el dos veces ganador del Oscar. El título, World War II with Tom Hanks, lo deja todo claro, y es que se trata de un relato documental en 20 episodios donde se narrarán los momentos más importantes del conflicto bélico.

La batalla de Stalingrado, el bombardeo de Pearl Harbor, el inevitable desembarco de Normandía… así como otros episodios políticos y bélicos serán objeto de análisis utilizando imágenes de archivo inéditas, testimonios de veteranos y otros especialistas tanto civiles como militares. El Holocausto nazi y otros episodios de resistencia civil aparecerán a lo largo de su veitena de capítulos.

El objetivo, que la Segunda Guerra Mundial no caiga en el olvido para las nuevas generaciones, receptoras de una docuserie que podrá verse a partir del 25 de mayo en 40 idiomas y dos centenares de territorios a través de History Channel. En España comenzará a las 22:55 horas.

El papel de Tom Hanks, además de productor ejecutivo, será el de narrador de la serie, apoyado en el relato elaborado por el historiador ganador del Pulitzer **Jon Meacham.

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Erwin Rommel, Joseph Stalin, Hideki Tojo y Adolf Hitler serán objeto de debate en una serie que culmina en la Guerra Fría, la amenaza atómica y el mundo moderno.