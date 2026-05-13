El remake del mítico anime de 1986 El Puño de la Estrella del Norte no ha encontrado demasiadas dificultades en erigirse como una de las series animadas de más éxito en Prime Video. No extraña, dada la inmensa popularidad tanto de la anterior serie como del manga en el que se basa, escrito por Buronson y dibujado por Tetsuo Hara.

Nada cambia salvo unos colores más vibrantes y en su nueva traslación a imagen, elaborada por CGI por el estudio TMS Entertainment, que Amazon emite sin censura en territorios fuera de Japón. Porque, en efecto, las —sangrientas— aventuras del único conocedor del Hokuto Shinken, una arcana e invencible técnica de artes marciales, alcanzan uno de los cenits actuales de brutalidad y gore a la antigua usanza. En efecto, estos dibujos animados no son para niños.



Adaptar la estructura episódica de las aventuras de Kenshiro, que recorre un mundo postapocalíptico buscando a su amada y venciendo torturadores, captura una notable cantidad de sadismo que, de alguna manera, la impertérrita apariencia y diseño de los personajes logran trasladar. El Puño de la Estrella del Norte está afectada de una molesta inacción en los personajes -tanto física como moral: Ken acostumbra a mirar mientras las víctimas caen mutiladas hasta que entra en acción- que retrotrae a animes del pasado pero que, de alguna manera, repercute en el aire pesadillesco de la historia.

La grotesca musculatura del héroe, la fisionomía monstruosa de sus enemigos y sus rostros afilados —efecto si cabe exagerado por el CGI— reproduce el terrorífico arte original de Tetsuo Hara, pero es esa molesta quietud de los personajes lo que busca imitar el arte de una viñeta. El problema es que la labor de estudios como Ufotable con adaptaciones como Guardianes de la Noche consiguen reproducir por vías narrativas y estéticas ese arte sin que esto repercuta en la inmovilidad de los representados.

Pero El Puño de la Estrella del Norte es, de todas formas, un anime disfrutable precisamente por sus excesos, por su estoicismo fabulador y sobre todo por su inabarcable gusto por el sadismo y la mezquindad humana. Un sinfín de mutilaciones, deformaciones y explosiones de sangre que retrotrae a tiempos más salvajes, sin limitaciones, que el anime sabe compaginar con un aire mítico, de leyenda, perfectamente compatible con el absurdo y el anecdotario que supone su argumento.

El recorrido de pesadilla de Ken por un mundo en ruinas es un exceso deliciosamente paródico, aunque la serie —afortunadamente— brilla por su falta de ironía. Los cuerpos musculados, de piernas alargadas y rostros terribles, las sentenciosas frases previas a los encuentros como única forma de expresión verbal y los gritos de kárate del protagonista producen una sensación de enferma adicción hasta la siguiente gesta heroica de ensañamiento y mutilación.