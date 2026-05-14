La serie de 10 episodios La maldición de Widow's Bay, disponible en Apple TV, es una de las grandes sorpresas de la temporada. Una comedia de misterio y terror protagonizada por Matthew Rhys en el papel de un alcalde intentando convencer a la población de su pueblo costero que no está maldita. Ellos piensan que su alcalde es es blando y cobarde, y lo es, pero Loftis está decidido a construir un futuro mejor para su hijo adolescente y convertir la isla en un destino turístico. Milagrosamente, lo consigue: por fin llegan los turistas, pero entonces las viejas historias que parecían demasiado absurdas para ser verdad vuelven a ocurrir.

Juanma González comenta para @LDCultura las muchas virtudes de una serie que no debería pasar desapercibida. Dale like al vídeo y no te olvides de dejar tu comentario.

En la cuarta temporada de El Encargado, Eliseo (Guillermo Francella) consigue codearse con las élites políticas de Buenos Aires. Todo forma un plan para, naturalmente, acabar con su gran enemigo y hacerse con el poder. El duelo entre Eliseo y Matías Zambrano llegará a su cénit en una cuarta temporada que mezcla comedia y negrura a partes iguales.