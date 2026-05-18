'Celeste', la serie que previó el histórico bofetón de Shakira a Hacienda

La histórica victoria judicial de Shakira sobre el fisco español también resuena en el mundo de las series. Porque, aunque los creadores de Celeste, la serie de Movistar+ en la que Carmen Machi interpreta a una gris inspectora de Hacienda tras las cuentas de una popular cantante latina, aseguran que la idea llegó antes que la odisea judicial real de la colombiana, los parecidos son evidentes.

La serie, estrenada en noviembre de 2024, consiste en seis episodios que siguen los pasos de Sara Santano (Machi), una inspectora del fisco a punto de jubilarse a quien, el día antes, le encomiendan el caso de su carrera: demostrar que la híper popular cantante Celeste (la mexicana Andrea Ballardo) ha defraudado a Hacienda. La clave, al igual que en el caso de Shakira, demostrar si la investigada ha pasado más de 184 días en territorio español, tal y como dicta la ley.

La serie creada por Diego San José, que tuvo su preestreno en el Festival de San Sebastián de 2024, se desenreda como un thriller de investigación con el tono cómico y negro habitual del creador de Yakarta y la sátira política Vota Juan, ambas con Javier Cámara.

La serie, que oculta la mayor parte la figura de Celeste para centrarse en la ordinaria, aburrida y finalmente obsesionada por el caso inspectora de Hacienda, llega a un desenlace ambiguo centrado en los sacrificios personales de la protagonista durante su carrera. El caso principal se cierra, pero centrado en los escasos beneficios recibidos por creer fielmente en su carrera en Hacienda, no tanto en el destino de la idealizada Celeste.

Y ojo, spoilers: a medida que Sara se obsesiona con el caso y la figura de Celeste, y el espectador recoge las muchas pruebas e indicios de que la artista es tan difícil de rastrear como un superespía, se certifica que el sistema protege a Celeste de las normas que afectan al resto de españoles. No todo queda resuelto a nivel judicial y todo parece indicar que no hay una derrota clara de la cantante.

Sin duda, los responsables de la serie quisieron distanciarse de los evidentes paralelismos con Shakira, que ahora, tiempo después, se apunta el triunfo definitivo en el caso tras ocho años de litigio gracias a la sentencia de la Audiencia Nacional. Un dictado histórico contra la reclamación de Hacienda, que ahora deberá devolver 60 millones de euros (más intereses) a la colombiana. Pero, no obstante y pese a leerse como un fracaso del sistema y no un triunfo del individuo, supo amagar que Celeste -o Shakira- tenía las de ganar en el caso.

La serie continuará en una segunda temporada pese al desenlace cerrado debido a la "buenísima" idea que Diego San José presentó para una nueva trama, aseguró el responsable de ficciones de Movistar+ Domingo Corral. Mientras tanto, la victoria de Shakira sirve como previa a su campaña promocional, poniendo colofón a la sátira real.