Que nadie espere de Némesis, la última serie policial de Netflix, una suerte de procedimental de gran calado como The Wire (aunque alguno de los protagonistas de la serie de David Simon sale aquí también, caso de Domenick Lombardozzi).

Némesis se formula a sí misma como versión de Heat en versión blaxploitation, es decir, fabricada y dispuesta a reflejar (es un decir) la realidad cultural de la comunidad negra en la América contemporánea, en torno al enfrentamiento de un temerario policía y un todavía más temerario ladrón en la jungla de asfalto de Los Ángeles.

Eso da permiso a Némesis, cuyo capítulo inicial está dirigido por Mario Van Peebles, para tomarse una serie de licencias racistas (contra iraníes, blancos y mucho más) que cualquier otra serie de distinta estirpe sociopolítica y género similar en Netflix. Y algunos dirían, también, para presentar alguno de los personajes femeninos más molestos y estúpidos de la ficción reciente (una esposa que quiere a su marido en casa y otra que, para demostrar que está embarazada, se toca la tripa en todas las escenas), es decir, extraídos de los estereotipos más machistas de los años sesenta.

Pero, la verdad, eso no resta atractivo real a una serie donde, fiel a esa ligera pátina de blaxploitation que mencionábamos (en algún momento aparece Shaft de Richard Roundtree proyectada en una pared) todo el mundo parece más cachondo y furioso que en un, pongamos por caso, Bosch o El abogado del Lincoln. Si la serie pierde gas es por lo de siempre: subtramas familiares que no llevan a ninguna parte y demasiados momentos expositivos, y de eso Némesis tiene bastante. El expediente obligatorio de rellenar ocho capítulos de una hora para la plataforma.



Pero hay cierto sentido del encuadre de la mano de algún esfuerzo directorial por parte de Mario Van Peebles y su otra ristra de directores, decididos a imitar a Antoine Fuqua o Spike Lee en alguno de sus planos frontales característicos. Y la ristra de tópicos de las películas policiacas de los ochenta y noventa retrotrae moderadamente a títulos más descarados y, por qué no decirlo, divertidos que las ficciones policiales televisivas de David Simon.

En Némesis tenemos de todo: un jefe de policía paternal, un oficial blanco impertinente, motores V8, mujeres de trajes innecesariamente ajustados y un recorrido por las calles de Los Ángeles la mar de resultón. La serie se ríe en ocasiones de sus propios clichés, sabedora de que lo que parece, muy a menudo, es lo que es, como en ese prólogo donde activan una cinta de gemidos durante un golpe en una mansión, mientras Matthew Law e Y'lan Noel se pasean por la serie convencidos de que son, respectivamente, Denzel Washington y Wesley Snipes.

Son momentos exagerados que la serie no puede o no quiere prolongar, pero que hubieran acercado Némesis a los policiales de los 90, variedad negra, de los que Mario Van Peebles formó parte integrante. Y aquella versión blaxploitation con las estrellas citadas más arriba que verdaderamente nos hubiéramos merecido.