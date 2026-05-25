Mobland, que en España se encuentra en la plataforma SkyShowtime, es una de las series mejor valoradas de la actualidad. A lo largo de dos temporadas, el protagonismo de tres estrellas como Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren ha situado a la serie criminal a la cabeza entre los aficionados y espectadores.

Pero el despido de Tom Hardy, de 48 años, siempre arrastrando fama de conflictivo, amenazó la semana pasada la continuidad de la serie. Se informó de que Hardy había mantenido un enfrentamiento constante con los productores, rehaciendo frases del guion y llegando tarde al set, creando problemas en el rodaje con el productor Jez Butterworth, 101 Studios y otras partes implicadas.

Pero ahora surgen nuevos detalles que ayudan a explicar y concretar el súbito despido de Hardy, que llevaba el timón de la ficción y en su haber cuenta con películas de éxito como la trilogía de Venom o Mad Max: Furia en la carretera (donde colisionó de manera mediática con la otra estrella de la película, la actriz Charlize Theron).

Según el Daily Mail, el actor habría enfurecido esta vez a su compañera de reparto Helen Mirren, la matriarca de la familia mafiosa para la que trabaja su personaje de ficción. "El personaje de Tom es encantador. Es el tranquilo, pero es todo lo contrario cuando las cámaras se apagan. La dama Helen es un encanto, una profesional consumada y ha trabajado con muchísima gente a lo largo de los años".

La fuente del diario señala que Mirren estaba frustrada recientemente con Hardy y su actitud en el rodaje. "Suele llegar tarde, lo cual molesta a Helen, que es sumamente profesional y disciplinada. Su tono tampoco le agrada". Todo llegó a su cenit el día en que encontró a Hardy jugando con su móvil cuando se suponía que debía estar en otro lugar.

Hardy "se pavonea como un rey" en el set y es "muy, muy arrogante", afirmó la fuente del Daily Mail. Y a lo largo de las dos temporadas de la serie "todo se ha vuelto bastante personal", compartió la fuente. "Parece que Tom la está provocando".

Otra fuente afirmó que, sin que nadie se lo pidiera, Hardy hacía comentarios sobre el guion debido a su descontento con que Brosnan y Mirren tuvieran un creciente protagonismo en la serie, lo que habría empeorado su relación con el creador de la serie y productor ejecutivo Jez Butterworth. Puck News añadió, en medio de la cronología de la polémica, que Paramount despidió a Hardy cuando Butterworth amenazó con irse.

Quizá anticipando el desastre, el propio Hardy se mostró menos entusiasta con la serie que sus creadores y espectadores en una entrevista el pasado verano, señalando su mala forma física a la revista Esquire (dos cirugías de rodilla y una hernia discal) como la causa de sus problemas.