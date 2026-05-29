En su videocrítica para Libertad Digital, Juanma González analiza la nueva propuesta de Netflix, la serie The Boroughs (titulada en España como Jubilación rebelde). Comenzamos reflexionando sobre el ritmo actual de la plataforma, donde algunas producciones logran un éxito inmediato mientras que otras necesitan más tiempo para consolidarse en el algoritmo de los usuarios. Esta serie cuenta con el gran atractivo de estar producida por los hermanos Duffer, los célebres creadores de Stranger Things, lo que ya de por sí genera una gran expectación entre los aficionados a la ciencia ficción y la nostalgia de los años ochenta.

La premisa de The Boroughs ha sido definida de manera simpática como un Stranger Things protagonizado por la tercera edad. La historia se ambienta en una residencia de ancianos muy particular: una urbanización de lujo con bungalows individuales situada en mitad del desierto estadounidense. Pero el tono de la serie se aleja de los dramas habituales sobre la vejez para adentrarse en un territorio puramente fantástico. A través de este escenario, los productores logran desplegar su habitual fórmula de misterio y fantasía ochentera, aunque esta vez desde la perspectiva de unos personajes que se encuentran en el ocaso de sus vidas.

Uno de los puntos más fuertes de la producción, según la reseña, es su excelente reparto de actores veteranos. Contar con nombres de la talla de Alfred Molina, Dennis O'Hare, Geena Davis y Bill Pullman aporta una tremenda solidez interpretativa al conjunto. El crítico apunta con humor que estos actores en realidad no son tan mayores como para justificar su ingreso en un asilo tradicional, pero que sus interpretaciones defienden con maestría a estos protagonistas activos y entrañables. La química entre ellos y su capacidad para sostener el misterio de la trama se convierten en el verdadero motor de los acontecimientos.

La estructura de la serie consta de ocho episodios en los que se dosifica la información con extremo cuidado, un recurso que recuerda a otras grandes ficciones del género.

Un manejo del misterio con el estilo que J.J. Abrams popularizó en la mítica Lost (Perdidos), donde cada respuesta abría la puerta a nuevas preguntas. Asimismo, esta técnica de suspense y revelaciones graduales emula a la perfección las primeras temporadas de Stranger Things, aquellas en las que el espectador todavía desconocía las reglas del mundo fantástico que se le estaba presentando y donde cualquier pista de intriga resultaba crucial.

En cuanto a las influencias cinematográficas, el autor de la crítica sitúa la serie bajo la influencia de clásicos del cine de los ochenta. Aunque no se trata de producciones directas de la compañía de Steven Spielberg, el espíritu de esa época está totalmente presente. González menciona dos referentes muy claros para entender el tono de The Boroughs: Nuestros maravillosos aliados y Cocoon. Ambas películas compartían esa tierna combinación de ciencia ficción, extraterrestres y personajes entrañables, una fórmula que caló hondo en la cultura popular y que la serie de Netflix intenta recuperar con éxito para las nuevas generaciones.

Finalmente, el apartado técnico recibe grandes elogios, especialmente la banda sonora compuesta por John Paesano. Este compositor, ampliamente conocido por su trabajo en las adaptaciones musicales del videojuego Spider-Man, logra crear una partitura que rinde homenaje a los grandes maestros de los ochenta. El resultado es una música de atmósfera nostálgica y sintetizadores que envuelve perfectamente el misterio de la trama. En definitiva, el crítico concluye que, a pesar de un inicio algo pausado, The Boroughs es una propuesta sumamente recomendable que merece tener la oportunidad de conquistar al público antes de ser devorada por la inmediatez de las plataformas de streaming.