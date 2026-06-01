'The Boroughs' es la mejor serie de Netflix ahora mismo

En The Boroughs, la nueva producción de los creadores de Stranger Things, un grupo de jubilados se enfrenta a una intriga sobrenatural en una residencia de lujo en medio del desierto. Alfred Molina, Geena Davis y Bill Pullman, entre otros, son los protagonistas de esta nueva serie de Netflix cuya primera temporada está ya disponible en la plataforma.

En un nuevo video de Seriemente para @LDCultura, Juanma González desgrana sin spoilers los secretos de la serie.

La estructura de la serie consta de ocho episodios en los que se dosifica la información con extremo cuidado, un recurso que recuerda a otras grandes ficciones del género.

La historia se ambienta en una residencia de ancianos muy particular: una urbanización de lujo con bungalows individuales situada en mitad del desierto estadounidense. Pero el tono de la serie se aleja de los dramas habituales sobre la vejez para adentrarse en un territorio puramente fantástico. A través de este escenario, los productores logran desplegar su habitual fórmula de misterio y fantasía ochentera, aunque esta vez desde la perspectiva de unos personajes que se encuentran en el ocaso de sus vidas.