Con la llegada del mes de junio, la temporada estival se estrena con una gran variedad de lanzamientos televisivos y regresos muy esperados a las plataformas de streaming. Entre las novedades más destacadas, los espectadores podrán reencontrarse con la fantasía medieval de la mano de la tercera temporada de La casa del dragón, que llega a la plataforma HBO el próximo 22 de junio.

Esta producción, ambientada en el aclamado universo literario creado por George R. R. Martin, regresa tras una larga espera de dos años desde su anterior entrega. La trama retoma la inminente guerra civil que divide a la dinastía Targaryen en dos facciones enfrentadas: los negros, liderados por Rhaenyra, y los verdes, que apoyan a Aegon por el control del Trono de Hierro. Esta entrega constará de ocho episodios cargados de dragones, traiciones y batallas épicas.

'La casa del dragón'.

La cocina de The Bear

Por otro lado, la aclamada comedia dramática The Bear regresa a Disney+ con la que será su quinta y última temporada. La serie, protagonizada por Jeremy Allen White, se adentra de nuevo en el estresante y caótico día a día de un restaurante de alta cocina en Chicago. En esta tanda de episodios, que se estrena el 25 de junio, descubriremos el destino de Carmy tras perder la ilusión por los fogones.

Además, el estreno vendrá precedido por un capítulo especial titulado Gary, que funciona como precuela para explorar la relación del pasado entre los personajes de Richie y Mikey.

Episodio especial de 'The Bear'.

El malo malísimo Javier Bardem

La plataforma Apple TV capta la atención del público con el anuncio de Cape Fear, un thriller psicológico que cuenta con el protagonismo de Javier Bardem. Esta serie de diez episodios, que promete mantener al espectador en constante tensión, cuenta con la producción de figuras tan relevantes en la historia del cine como Martin Scorsese y Steven Spielberg.

La historia se centra en la venganza de un peligroso delincuente contra la pareja de abogados que propició su encarcelamiento, ofreciendo un relato oscuro de suspense y drama criminal.

Poniendo a prueba la amistad

Para aquellos que prefieren un tono más amable, Disney+ estrena el 8 de junio Alice y Steve, una producción británica que fue galardonada en el prestigioso festival de televisión Canneseries.

La trama narra cómo la amistad de toda la vida entre dos mejores amigos se desmorona por completo cuando él comienza una relación sentimental con la joven hija de ella. A lo largo de sus capítulos, se abordan con humor y sensibilidad las complejidades de las relaciones modernas y los límites de la confianza.

'Alice y Steve'.

Espionaje con Richard Gere

El género del espionaje tiene su espacio en SkyShowtime con el estreno, el 22 de junio, de la segunda temporada de The Agency. Protagonizada por Michael Fassbender, la ficción sigue los pasos de un agente encubierto de la CIA que opera al límite de sus fuerzas, viéndose obligado a traicionar sus propios principios morales para mantener a salvo a la mujer que ama. Esta producción de diez episodios suma a su reparto a estrellas de la talla de Richard Gere, aportando un gran atractivo dramático a la serie.

Buscando a un hijo

Netflix también se apunta al suspense con el estreno el 18 de junio de Te encontraré, una miniserie de intriga basada en la novela homónima del escritor estadounidense Harlan Coben. La historia sigue la desesperada búsqueda de un padre que descubre que su hijo, a quien creía muerto tras un trágico suceso, sigue en realidad con vida. Con un reparto encabezado por David Burroughs y Sam Worthington, la producción promete mantener el misterio y los giros emocionales a lo largo de sus ocho episodios.

Finalmente, los aficionados a las historias románticas tienen una cita en Prime Video el 10 de junio con el estreno de Cada año que pasa contigo, un drama sentimental de ocho episodios. Esta producción adapta la novela superventas de la escritora Carley Fortune, titulada originalmente Todos nuestros veranos, para relatar la difícil historia de amor y las segundas oportunidades entre Percy y Taylor, dos amigos de la infancia que se distanciaron en el pasado debido a un grave error de juventud.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles.

A continuación encontrarás por fechas todos los estrenos de series en todas las plataformas este mes de junio:

1 de junio

Doctors of the Edge (Estreno) Disney+

Trío (Estreno) SkyShowtime

2 de junio

No aptos para el trabajo (Estreno) Disney+

Traedme a los guapos (Serie documental) HBO

Morfeo (Estreno) SkyShowtime

La orquesta (Temporada 2) Filmin

3 de junio

Michael Jackson: el veredicto (miniserie documental). Netflix

4 de junio

El testigo (Estreno) Netflix

5 de junio

Los Topuria (Serie documental) HBO

Dear England (Estreno) Movistar Plus

Cape Fear (Estreno) Apple TV

7 de junio

Best of the World (Estreno) Disney+

8 de junio

Alice y Steve (Estreno) Disney+

9 de junio

El juego del asesino (Estreno) Filmin

10 de junio

Rosario Tijeras (Temporada 5) Netflix

Todos nuestros años (Estreno) Prime Video

11 de junio

Dulces magnolias (Temporada 5) Netflix

Tráfico aéreo (Estreno) HBO

Ligas (Estreno) SkyShowtime

12 de junio

Atasco (Temporada 4) Prime Video

Orgullo (Estreno) HBO

14 de junio

Mis aventuras con Superman (Estreno) HBO

15 de junio

SkyMed (Temporada 4) SkyShowtime

16 de junio

La otra hermana Bennet (Estreno) Movistar Plus

Blossoms Shanghai (Segunda parte de la temporada 1) Filmin

18 de junio

Te encontraré (Estreno) Netflix

19 de junio

Oasis (Estreno) Netflix

My Hero Academia (Temporadas 1 y 2) Disney+

Sugar (Temporada 2) Apple TV

22 de junio

La casa del dragón (Temporada 3) HBO

La agencia (Temporada 2) SkyShowtime

24 de junio

The Welcome Table (Serie documental) HBO

The Capture (Temporada 3) Movistar Plus

25 de junio

Avatar: la leyenda de Aang (Temporada 2) Netflix

26 de junio

The Bear (Temporada final) Disney+

Campamento Snoopy (Temporada 2) Apple TV

27 de junio