Con la llegada del mes de junio, la temporada estival se estrena con una gran variedad de lanzamientos televisivos y regresos muy esperados a las plataformas de streaming. Entre las novedades más destacadas, los espectadores podrán reencontrarse con la fantasía medieval de la mano de la tercera temporada de La casa del dragón, que llega a la plataforma HBO el próximo 22 de junio.
Esta producción, ambientada en el aclamado universo literario creado por George R. R. Martin, regresa tras una larga espera de dos años desde su anterior entrega. La trama retoma la inminente guerra civil que divide a la dinastía Targaryen en dos facciones enfrentadas: los negros, liderados por Rhaenyra, y los verdes, que apoyan a Aegon por el control del Trono de Hierro. Esta entrega constará de ocho episodios cargados de dragones, traiciones y batallas épicas.
La cocina de The Bear
Por otro lado, la aclamada comedia dramática The Bear regresa a Disney+ con la que será su quinta y última temporada. La serie, protagonizada por Jeremy Allen White, se adentra de nuevo en el estresante y caótico día a día de un restaurante de alta cocina en Chicago. En esta tanda de episodios, que se estrena el 25 de junio, descubriremos el destino de Carmy tras perder la ilusión por los fogones.
Además, el estreno vendrá precedido por un capítulo especial titulado Gary, que funciona como precuela para explorar la relación del pasado entre los personajes de Richie y Mikey.
El malo malísimo Javier Bardem
La plataforma Apple TV capta la atención del público con el anuncio de Cape Fear, un thriller psicológico que cuenta con el protagonismo de Javier Bardem. Esta serie de diez episodios, que promete mantener al espectador en constante tensión, cuenta con la producción de figuras tan relevantes en la historia del cine como Martin Scorsese y Steven Spielberg.
La historia se centra en la venganza de un peligroso delincuente contra la pareja de abogados que propició su encarcelamiento, ofreciendo un relato oscuro de suspense y drama criminal.
Poniendo a prueba la amistad
Para aquellos que prefieren un tono más amable, Disney+ estrena el 8 de junio Alice y Steve, una producción británica que fue galardonada en el prestigioso festival de televisión Canneseries.
La trama narra cómo la amistad de toda la vida entre dos mejores amigos se desmorona por completo cuando él comienza una relación sentimental con la joven hija de ella. A lo largo de sus capítulos, se abordan con humor y sensibilidad las complejidades de las relaciones modernas y los límites de la confianza.
Espionaje con Richard Gere
El género del espionaje tiene su espacio en SkyShowtime con el estreno, el 22 de junio, de la segunda temporada de The Agency. Protagonizada por Michael Fassbender, la ficción sigue los pasos de un agente encubierto de la CIA que opera al límite de sus fuerzas, viéndose obligado a traicionar sus propios principios morales para mantener a salvo a la mujer que ama. Esta producción de diez episodios suma a su reparto a estrellas de la talla de Richard Gere, aportando un gran atractivo dramático a la serie.
Buscando a un hijo
Netflix también se apunta al suspense con el estreno el 18 de junio de Te encontraré, una miniserie de intriga basada en la novela homónima del escritor estadounidense Harlan Coben. La historia sigue la desesperada búsqueda de un padre que descubre que su hijo, a quien creía muerto tras un trágico suceso, sigue en realidad con vida. Con un reparto encabezado por David Burroughs y Sam Worthington, la producción promete mantener el misterio y los giros emocionales a lo largo de sus ocho episodios.
Finalmente, los aficionados a las historias románticas tienen una cita en Prime Video el 10 de junio con el estreno de Cada año que pasa contigo, un drama sentimental de ocho episodios. Esta producción adapta la novela superventas de la escritora Carley Fortune, titulada originalmente Todos nuestros veranos, para relatar la difícil historia de amor y las segundas oportunidades entre Percy y Taylor, dos amigos de la infancia que se distanciaron en el pasado debido a un grave error de juventud.
Pincha en el audio para descubrir todos los detalles.
A continuación encontrarás por fechas todos los estrenos de series en todas las plataformas este mes de junio:
1 de junio
- Doctors of the Edge (Estreno) Disney+
- Trío (Estreno) SkyShowtime
2 de junio
- No aptos para el trabajo (Estreno) Disney+
- Traedme a los guapos (Serie documental) HBO
- Morfeo (Estreno) SkyShowtime
- La orquesta (Temporada 2) Filmin
3 de junio
- Michael Jackson: el veredicto (miniserie documental). Netflix
4 de junio
- El testigo (Estreno) Netflix
5 de junio
- Los Topuria (Serie documental) HBO
- Dear England (Estreno) Movistar Plus
- Cape Fear (Estreno) Apple TV
7 de junio
- Best of the World (Estreno) Disney+
8 de junio
- Alice y Steve (Estreno) Disney+
9 de junio
- El juego del asesino (Estreno) Filmin
10 de junio
- Rosario Tijeras (Temporada 5) Netflix
- Todos nuestros años (Estreno) Prime Video
11 de junio
- Dulces magnolias (Temporada 5) Netflix
- Tráfico aéreo (Estreno) HBO
- Ligas (Estreno) SkyShowtime
12 de junio
- Atasco (Temporada 4) Prime Video
- Orgullo (Estreno) HBO
14 de junio
- Mis aventuras con Superman (Estreno) HBO
15 de junio
- SkyMed (Temporada 4) SkyShowtime
16 de junio
- La otra hermana Bennet (Estreno) Movistar Plus
- Blossoms Shanghai (Segunda parte de la temporada 1) Filmin
18 de junio
- Te encontraré (Estreno) Netflix
19 de junio
- Oasis (Estreno) Netflix
- My Hero Academia (Temporadas 1 y 2) Disney+
- Sugar (Temporada 2) Apple TV
22 de junio
- La casa del dragón (Temporada 3) HBO
- La agencia (Temporada 2) SkyShowtime
24 de junio
- The Welcome Table (Serie documental) HBO
- The Capture (Temporada 3) Movistar Plus
25 de junio
- Avatar: la leyenda de Aang (Temporada 2) Netflix
26 de junio
- The Bear (Temporada final) Disney+
- Campamento Snoopy (Temporada 2) Apple TV
27 de junio
- Vida, Larry David y búsqueda de la infelicidad (Estreno) HBO