La venenosa respuesta de Hugh Laurie a una periodista feminista por criticar a 'House'

El actor Hugh Laurie ha hecho gala de la misma ironía que hizo famoso a su personaje, el doctor House, en la serie de televisión House.

Todo comenzó cuando la periodista Janet Murray confesó haber empezado la primera temporada de la célebre serie y sentirse sorprendida por la estructura repetitiva de la trama de todos sus episodios.

Una fórmula simplista en la que aparece un paciente con una enfermedad misteriosa, House se equivoca con el diagnóstico una o dos veces, el paciente está a punto de morir, House tiene una inspiración de última hora, encuentra la respuesta correcta y evita tanto la muerte del paciente como su propio despido. Su conclusión es una pregunta retórica: "¿Ocho temporadas de esto?".

Pero he aquí que Hugh Laurie estaba al acecho y se marcó una pequeña lección de ironía y elegancia británicas contra la periodista "independiente especializada en mujeres, cultura y políticas públicas", según reza su descripción en la red social X.

Hugh Laurie simula agradecer la crítica, aunque desde la primera línea queda claro que ha sacado el colmillo corrigiendo a Murray su confusión entre actor y personaje, señalando que los paréntesis deberían estar al revés.

A continuación Laurie explica, en tono de broma, que intentaron hacer episodios en los que House acertaba el diagnóstico a la primera, pero entonces los capítulos duraban apenas seis minutos y la cadena NBC no estaba satisfecha. Después dice que también probaron episodios en los que House nunca encontraba la solución y el paciente moría, pero que al público tampoco le gustaron. Laurie está señalando que una serie construida alrededor de la resolución de misterios médicos necesita que exista incertidumbre, errores y tensión.

Thanks for your critique, Janet. We actually tried a couple of episodes where House (Hugh Laurie) (please put the brackets in the right place) gets it right first time, but they were only 6 minutes long. NBC weren’t happy. Then we tried some where House never gets it right and… — Hugh Laurie (@hughlaurie) June 7, 2026

La parte más contundente llega cuando amplía la discusión y la lleva al terreno artístico. Laurie señala que el razonamiento de Murray podría aplicarse a innumerables obras valiosas. Bach escribió decenas de variaciones sobre la misma estructura musical, Frida Kahlo pintó numerosos autorretratos y el escultor Henry Moore volvió una y otra vez sobre formas similares. Con esos ejemplos demuestra que la repetición de una estructura básica no implica falta de creatividad.

El doctor House de ficción señala, por tanto, que existe un motivo artístico que son las "variaciones sobre un tema". Si alguien solo ve "hospital, médicos y bla bla", entonces quizá la serie simplemente no estaba hecha para esa persona. Es una forma elegante de decir que Murray está reduciendo una obra compleja a su esqueleto argumental y, al hacerlo, se está perdiendo todo aquello que realmente la distingue: los personajes, los conflictos morales, el humor, las relaciones entre ellos y las distintas historias humanas de cada episodio.

Y remata: "No obstante, espero con interés tu primera novela". Laurie ha desactivado la crítica no mediante agresividad, sino desmontando su argumento con humor, inteligencia y una ironía británica. Es decir, el mismo "veneno" que el doctor House aplicaba sobre sus residentes. Hasta el punto de que la única reacción de la referida ha sido un "vaya, esto no me lo esperaba. Y ni remotamente condescendiente".