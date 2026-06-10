Todo en Las cuatro estaciones amenazaba nubarrón, pero la comedia de Tina Fey (adaptada de la película original de Alan Alda de 1981), cuya segunda temporada está ya en Netflix, se ha convertido en una de las series más interesantes de la temporada. El grupo de seis amigos maduros que quedan en vacaciones podría haberse convertido en un cansino ejercicio de comedia neoyorquina a ritmo de Vivaldi, pero en manos de Fey late a otro ritmo, igualmente neoyorquino, pero más cercano a su comedia 30 Rock (también en Netflix) y sí, incluso Friends, que otras aventuras indies de aliento parisino.

Hay un capítulo en concreto en esta segunda temporada, el del flashback a Acción de Gracias durante el covid-19, donde el show alcanza cotas de maestría que no le presuponíamos. Bien es cierto que el descorazonador experimento comienza en el plano final del quinto episodio, el anterior, con un personaje simplemente atravesando una puerta y llamando al espectador al pasado.

Fey se puede permitir incrementar en esta segunda temporada cierta dosis de nostalgia (el salón vacío con el que cierra episodio) porque también se vuelve más y más payasa según avanza. Las cuatro estaciones se permite dotar de varias facetas a sus personajes porque, también, regala a los personajes una cara de puro slapstick que proviene directamente de su labor en Saturday Night Live.

El grupo afronta las distintas crisis de la mediana edad, del matrimonio y la salud con distinta actitud, pero no todo es retrato generacional del otoño vital en la comedia de Netflix. Existe un aliento lúdico que trasciende las propias neurosis de los personajes, el comentario a su extracto social, étnico o inclinaciones sexuales. No hay crimen y castigo para estos miembros de la generación X lo suficientemente variopintos como para, como en Friends, funcionar de una manera independiente. Fey desconecta a las tres parejas de la realidad social y económica del país y así discute temas íntimos y vitales con sorprendente facilidad.



El entrañable cameo de Alan Alda, el de Steve Carell y otros elementos como la maternidad (y paternidad), abordada sin obligaciones morales, adornan un relato vacacional amable y cínico, pero emotivo y con toda la ironía y energía freak de la que Fey, una de las protagonistas, es capaz de imprimir solo atemperada por las necesidades de la historia. De modo que no, Las cuatro estaciones no se desmaya en su segunda temporada, cuando teóricamente habría podido gastar los réditos de la película original de Alda, sino que paradójicamente cobra fuerza en su retrato.