Ingrid García-Jonsson se suma a la cuarta temporada de Atasco con una de las historias más sorprendentes de la nueva entrega. La actriz explica en esCine que su personaje, una peculiar 'chica de la curva' que intenta construirse un futuro desde una situación imposible, le permitió acercarse a uno de los grandes tabúes de la sociedad: la muerte.

"Creo que a priori parece un capítulo que es un poco una tontería, ¿no? Con la chica de la curva, en este caso de la recta. Pero que luego es verdad que tiene su corazoncito y su sorpresa y que agradece mucho verlo porque también habla de temas que son así como más escabrosos, como es la muerte y cómo está tratado con un humor y con un cariño que a mí me gustó mucho".

'Atasco' temporada 4.

La actriz considera que precisamente la comedia tiene la capacidad de llegar a lugares donde otros géneros encuentran más dificultades. "Muchas veces te puede presentar temas de los que a priori no quieres saber nada y contártelos de una manera amable y luego llevarte encima la reflexión para casa".

Su relación con la muerte y el miedo que tenía de niña

Más allá de la ficción, Ingrid confesó en esRadio que la muerte ha sido un tema que la ha acompañado desde pequeña. "Yo de pequeña siempre he pensado en morirme. Muchas veces de pequeña siempre pasaba mucho miedo por morir y que nadie fuera a mi funeral".

Con los años, su visión ha cambiado y ahora intenta convivir con esa idea con una mayor tranquilidad. "Yo la verdad que pienso que es el precio que tenemos que pagar por estar vivos y que no pasa nada. Quiero pensar que estoy bastante en paz con eso".

También defendió la necesidad de normalizar una conversación que suele evitarse. "No sé, creo que es importante tenerla en cuenta, poder hablar de ella. Y que no sea un monstruo que te acecha por las noches y que no te deja vivir".

Una actriz que busca perder el miedo a la comedia

Ingrid explicó que su criterio a la hora de aceptar proyectos sigue siendo la curiosidad y la posibilidad de seguir creciendo como intérprete. "Si veo que me puede hacer mejor actriz, lo pillo. Si es complicadito, ahí es donde me voy a meter".

Aunque comenzó su carrera asociada a personajes más dramáticos, reconoce que su visión sobre la comedia ha cambiado con el paso del tiempo. "Antes tenía un poco más de prejuicios contra la comedia. Me parecía como muy difícil hacer comedia bien y siempre estaba como muy estresada".

'Atasco' temporada 4.

Ahora ha descubierto que el secreto está en disfrutar del proceso. "Aprendí que para hacer comedia uno tiene que pasárselo bien y no pensar en si es difícil y si es técnico, sino que eso vendrá solo si tú sabes divertirte. Y aprender a divertirse trabajando es algo que aprecio mucho".

La actriz no renuncia al drama, un terreno donde se siente especialmente cómoda, pero defiende combinar ambos registros. "El drama alimenta la comedia y la comedia alimenta el drama porque los opuestos siempre se atraen y ojalá poder seguir siempre compaginando las dos cosas".

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