Antonio Resines recibe el Premio de Honor en la primera gala de los Anillos de Oro en Tenerife

Las series españolas por fin tendrán desde este fin de semana sus propios premios, los Anillos de Oro. Los Premios Feroz condecoran a películas y series mientras que los Premios Iris, además de la ficción, también entregan galardones a programas de entretenimiento. Los Premios Anillos de Oro tendrán a las series como gran protagonista. Santa Cruz de Tenerife acoge este sábado 20 de junio la primera edición.

La ciudad tinerfeña se viste de gala ante la primera edición de los Premios Anillos de Oro, en la que se hará entrega este sábado 20 de junio de los 23 galardones a las mejores series de nuestro país, entre más de 90 trabajos españoles e internacionales presentados como candidatos, así como el Premio de Honor al icónico actor Antonio Resines. ¿Quién no recuerda su sueño en Los Serrano o su papel de camarero en Los Ladrones Van a la Oficina?

'Los Ladrones Van a la Oficina'.

Tanto la gala como la gran alfombra, en la que estará presente Es Cine, estarán abiertas al público. El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife contará con la asistencia de gran parte de los nominados y multitud de invitados, siendo más de 150 rostros del audiovisual los que pasarán por la alfombra roja. Además de Resines, han confirmado asistencia nominados e invitados como Javier Cámara, Juan Ibáñez, Fernando Guillén Cuervo, Unax Ugalde, Óscar Higares, Lidia San José, Fele Martínez, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, Diego San José o Antonio Dechent.

La periodista Elena Sánchez y el actor Santi Millán presentarán esta primera edición de los Premios Anillos, junto al humorista canario Abián Díaz como monologuista. Además, durante la gran "Fiesta de las Series", que tendrá una duración de aproximadamente dos horas y media, se contará, entre otras sorpresas, con las actuaciones musicales de Belén Aguilera, Kiki y Soleá Morente, La Bien Querida, Ale Acosta, Las Revoltosas y la Orquesta Filarmónica de Tenerife, dirigida por Diego Navarro.

Cómo se crea una serie

En el marco de los premios, los espacios TEA y MUNA acogen los días 19 y 20 un programa de actividades paralelas abiertas a la industria profesional audiovisual, público y prensa, cuya inscripción puede realizarse en la web de los premios. Estas actividades arrancarán con la mesa redonda "Los imprescindibles de las series. El equipo de arte: crear mundos para las series", a cuyo término tendrá lugar la masterclass "Crear lo imposible: postproducción y VFX en las series". El sábado será el turno para la mesa redonda "Plataformas y cadenas: qué buscan hoy para producir y adquirir series", los encuentros profesionales one to one y el encuentro "Cómo se crean las series que marcan la industria".

Los Premios Anillos de Oro, organizados por Círculo de Profesionales de las Series Españolas, cuentan con el apoyo del Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y la Consejería insular de Cultura y Museos de Tenerife; el Gobierno de Canarias, a través de Canary Islands Films y Turismo Islas Canarias; y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo; siendo Rims Mobility su sponsor.

La organización ha puesto a la venta entradas para quien quiera asistir a esta cita histórica de la ficción española. Se pueden adquirir en la web de Anillos de Oro.

Todos los nominados de los Premios Anillos de Oro 2026:

Mejor actriz protagonista

Carmen Machi (Celeste)

Nagore Aramburu (Querer)

Esperanza Pedreño (Poquita Fe T2)

Mejor actor protagonista

Álvaro Morte (Anatomía de un Instante)

Pedro Casablanc (Querer)

Javier Cámara (Yakarta)

Mejor intérprete de reparto

Eduard Fernández (Anatomía de un Instante)

Manolo Solo (Anatomía de un Instante)

David Lorente (Yakarta)

Mejor intérprete revelación

Manuela Calle (Marbella)

Aina Martínez (Pubertat)

Carla Quílez (Yakarta)

Mejor dirección de arte

Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un Instante)

Jorge Soto (La Vida Breve)

Idoia Esteban (Superestar)

Mejor dirección de producción

Alex Miyata (Anatomía de un Instante)

Juan López Olivar (Ena, la Reina Victoria Eugenia)

Itziar García Zubiri (Querer)

Mejor serie de ficción dramática

Anatomía de un Instante

Querer

Yakarta

Mejor serie de ficción comedia

Celeste

La Vida Breve

Poquita Fe

Mejor serie de no ficción

Alaska Revelada

Esta Ambición Desmentida

Luz en la Oscuridad T2

Mejor serie internacional

Little Disasters

The Walking Dead: Daryl Dixon

What It Feels Like for a Girl

Mejor serie latinoamericana

50 Segundos: El Caso de Fernando Báez Sosa

El Dentista

Los Mil Días de Allende

Mejor Film Commission / Office

Andalucía Film Commission

Film Madrid Region

Rías Baixas Film Commission

Mejor casting

Eva Leira y Yolanda Serrano (Anatomía de un Instante)

Eva Leira y Yolanda Serrano (Querer)

Txabe Atxa y Florencia Inés González (Poquita Fe T2)

Mejor edición o montaje

José M. G. Moyano (Anatomía de un Instante)

Alberto del Campo (Los Años Nuevos)

Andrés Gil (Querer)

Mejor fotografía

Alex Catalán (Anatomía de un Instante)

Óscar Montesinos y Jesús Valera (El Marqués)

Jaime Pérez (Rapa T3)

Mejor guion original

Juan Maidagán y Pepón Montero (Poquita Fe T2)

Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz (Querer)

Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro (Yakarta)

Mejor guion adaptado

Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez (Anatomía de un Instante)

Javier Olivares, Pablo Lara, Daniel Corpas e Isabel Sánchez (Ena, la Reina Victoria Eugenia)

Irene Rodríguez, Alba Lucio y Tatiana Rodríguez (Las Hijas de la Criada)

Mejor maquillaje y peluquería

Yolanda Piña y Nacho Díaz (Anatomía de un Instante)

Ana Urosa y Laura Pérez (maquillaje) y Alicia López (peluquería)

Ángela Centeno y Pablo Morillas (Superestar)

Mejor música

C. Tangana (Esta Ambición Desmentida)

Juan Ibáñez (Los Años Nuevos)

Alex de Lucas y Raúl Santos (Superestar)

Mejor postproducción y recursos digitales

José M. G. Moyano (Anatomía de un Instante)

Adriana Velasco, Óscar Abades (Efectos especiales) y Manu Herrera (Efectos visuales) por (El Inmortal T2)

Fran Belda (En Fin)

Mejor producción ejecutiva

José Manuel Lorenzo (DLO Producciones), Manuela Ocón Aburto y Fran Araújo (Movistar Plus+) por (Anatomía de un Instante)

Cristóbal Garrido, Adolfo Valor, Antonio Asensio, Paloma Molina y Susana Herreras por (La Vida Breve)

Andrea H. Catalá y Marta Pastor (Superestar)

Fran Araújo (Movistar Plus+), Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Alejandro Flórez y Diego San José (100 Balas – The Mediapro Studio) por (Yakarta)

Mejor sonido

Daniel de Zayas (Anatomía de un Instante)

Alberto García Altez (La Vida Breve)

Coque F. Lahera (Marbella)

Andrea Sáenz Pereiro (Querer)

Mejor vestuario