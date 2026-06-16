¿Están familiarizados con el término FOMO? Es el que utilizan los cursis para denominar el hábito compulsivo de consumir series, terminar temporadas, la presión indisimulada tras una década de streaming a estar al día con todo lo que se estrena, se ve, se comenta. El Fear of Missing Out necesita ficciones como la cuarta temporada de Atasco, que puede verse en Prime Video, que se presentan a sí mismas como un híbrido entre el programa de sketches de toda la vida y una sitcom convencional.

La idea de Rodrigo Sopeña, director habitual de José Mota y codirector de La habitación de Fermat, propone reunir en cada temporada, cada capítulo, a un reconocible conjunto de actores famosos y personajes conocidos de la esfera pública. En Atasco se dan cita influencers, presentadores, periodistas y hasta políticos, todos reunidos en un mismo embotellamiento en el que se suceden las tramas.

En la cuarta, estrenada la semana pasada en Prime Video, cabe una parodia blanca y desprejuiciada del "auge de la ultraderecha" con Raúl Cimas y Javier Coronas hasta algún enredo de comedia romántica con Gorka Otxoa y Marta Hazas, hasta algún episodio dramático y alguno de humor premeditadamente incómodo. Cabe, incluso, un cameo de Juanma Rodríguez en un episodio que parece más un vaticinio, en el que el Papa tiene un especial protagonismo.

Lo mejor de Atasco es que sirve para combatir ese FOMO que las plataformas no dejan de cultivar por miedo a que prescindamos de la suscripción. Una despreocupada comedia de episodios cortos donde se homenajea el humor español (incluso en sus episodios más surrealistas, véase La cabina), la parodia (de la saga Mad Max, en el inicio de esta temporada), las sitcom norteamericanas y el humor televisivo en todas sus variedades.

Atasco se remite a una clase de espectador marginado por las plataformas, el de la televisión analógica, con series menos seriales y episodios más autoconclusivos, con conflictos cotidianos e historias centradas en personajes familiares interpretados por rostros igualmente conocidos. Un público (veterano o simplemente harto) al que el término burnout del ocio ni siquiera le resulta familiar y solo busca un entretenimiento ligero y sin pretensiones.

La fórmula da a entender su validez y continuidad en todos los países: Atasco podría adaptarse fácilmente a cualquier nacionalidad y cinematografía, erigiéndose en pequeño microcosmos de ficciones. Una cura de desintoxicación que nos remite a modelos clásicos, que no obsoletos, sobre los que se sostiene todo el esqueleto del negocio del binge-watching.