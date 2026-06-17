Jeremy Clarkson, conocido sobre todo a través de su labor en el programa Top Gear e icono de la televisión británica, ha revelado que le han diagnosticado un cáncer agresivo.

Durante los dos últimos episodios de la quinta temporada de Clarkson's Farm, de Prime Video, Clarkson les dijo a sus compañeros Charlie Ireland y Kaleb Cooper: "Tengo cáncer". Cooper, sorprendido, le preguntó: "No, no es cierto. ¿Dónde?". Clarkson respondió: "Dónde está no le importa a nadie. Lo sé desde mayo".

Esa es la razón —explicó— de que desapareciera un tiempo la semana pasada: el presentador fue al médico y "se sometió a una biopsia". El resultado, que el cáncer era "agresivo", pero por suerte lo detectaron "muy pronto".

"Tendré que someterme a una operación, que es rápida y sencilla, pero mi cuerpo estará fuera de combate un tiempo", anunció con su llaneza habitual. Explicó que "parte del tratamiento" había "salido mal" y que si su próximo tratamiento "tiene éxito, nos vemos en la sexta temporada, y si no, no".

Durante casi 20 años, Clarkson presentó Top Gear junto a Richard Hammond y James May. Emitido por la BBC durante 240 episodios entre 2002 y 2022, el programa seguía a los tres presentadores mientras viajaban por el mundo hablando de automóviles. Su salto a Prime Video se produjo tras la marcha y final abrupto del programa, y en él trata de dirigir una granja sin experiencia previa.

Durante esta temporada, Clarkson ya advirtió que las grabaciones se le estaban haciendo cuesta arriba, pero no dijo la razón. A través de un vídeo en Instagram advirtió a sus fans que los episodios habían sido "muy, muy difíciles".

La quinta temporada de Clarkson's Farm comenzó "conmigo en una cama de hospital, y estamos al final de la quinta temporada y estoy de nuevo en una cama de hospital".